Монголия вернулась к проекту ГЭС в притоке Байкала – реке Селенга

Специалисты утверждают, что объект негативно скажется на экологии крупнейшего пресноводного озера в мире, сообщает издание «Московский Комсомолец».

Александр Колотов, российский координатор Коалиции «Реки без границ», в ходе онлайн-сессии «Вопросы сохранения озера Байкал как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО» рассказал об основной опасности строительства гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол – крупнейшем притоке Селенги.

Колотов убежден: монгольский проект причинит значительный урон экосистеме Байкала.

«Самая главная опасность проектируемой монгольской ГЭС на притоке Селенги – это то, что она окажет воздействие на объект всемирного природного наследия, озера Байкал. Об этом потенциальном воздействии ученые говорили еще несколько лет назад, когда проект этой ГЭС попал в трансграничную повестку», – говорит эксперт.