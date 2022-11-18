Новости

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2022, 18-20 ноября
3 тысячи иркутян, 20 СМИ зарегистрировались на фестиваль «Энергия» в Иркутске
«Иркутск – особенный город». Звёзды фестиваля «Энергия» – о предстоящей встрече с горожанами
2500 иркутян зарегистрировались на фестиваль «Энергия»
Все материалы сюжета

Монголия вернулась к проекту ГЭС в притоке Байкала – реке Селенга

Специалисты утверждают, что объект негативно скажется на экологии крупнейшего пресноводного озера в мире, сообщает издание «Московский Комсомолец».

Александр Колотов, российский координатор Коалиции «Реки без границ», в ходе онлайн-сессии «Вопросы сохранения озера Байкал как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО» рассказал об основной опасности строительства гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол – крупнейшем притоке Селенги.

Колотов убежден: монгольский проект причинит значительный урон экосистеме Байкала.

«Самая главная опасность проектируемой монгольской ГЭС на притоке Селенги – это то, что она окажет воздействие на объект всемирного природного наследия, озера Байкал. Об этом потенциальном воздействии ученые говорили еще несколько лет назад, когда проект этой ГЭС попал в трансграничную повестку», – говорит эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
В центре Нью-Йорка появился баннер с призывом "вернуться домой"
Bloomberg: Россию ожидает рецессия до третьего квартала 2023 года
В Совфеде предлагают заморозить активы покинувших Россию бизнесменов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании