ИНК приняла более 600 заявок от студентов в рамках программы «Вуз-завод»

В рамках новой программы «Вуз-завод» поступило более 600 заявок от студентов. Проект организован Иркутской нефтяной компанией совместно с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом, Тюменским индустриальным университетом и ссузами региона. Об этом рассказали в пресс-службе ИНК.

Старт программы, ориентированной на студентов 3 и 4 курсов, состоялся в начале октября 2022 года. Планируется, что в течение учебного года студенты будут получать практические навыки на производственных объектах компании. В программу включены образовательные дисциплины и корпоративные модули ИНК.

Для эффективной оценки компетенций всех кандидатов на первом этапе отбора были организованы ассессмент-центры. Для выявления управленческих компетенций группы студентов участвуют в деловых играх по управлению нефтегазовой компанией. За каждой командой закреплено несколько экспертов – сотрудников и руководителей производственных подразделений, а также специалисты Блока управления персоналом ИНК и дочерних обществ.

За две недели состоялись 5 деловых игр для 228 участников. Для участия во втором отборочном туре пригласили 135 студентов. Победителям первого этапа предстоит пройти обучение, после чего состоится комплексное тестирование по пройденному материалу. Студенты, показавшие лучший результат, смогут работать в ИНК.

Второй этап начнётся с 21 ноября. Первый заезд на объекты компании планируется в декабре текущего года.

В настоящее время в ИРНИТУ уже действует проект по целевой корпоративной подготовке студентов для блока главного инженера и Иркутского завода полимеров. В этом году выпускниками стали 20 студентов 4 курса. Теоретическое и практическое обучение осуществляется за счет компании, студентам также доступна оплачиваемая практика на промысле.

ИНК с 2018 года реализует проект «школа-вуз-компания». В Усть-Куте и Киренске открыты ИНК-Классы для выпускников по изучению востребованных для отрасли профильных предметов, для 7-11 классов запущен образовательный бесплатный проект «Академия ИНК». Обучение проходит в смешанном формате, школьники самостоятельно составляют программу и посещают интересные для них занятия. Выпускники «Академии ИНК» получат дополнительные баллы при поступлении в ИГУ на профильные специальности.