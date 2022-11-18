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Житель Иркутской области устроил посетителям цирка фотосессию с медведем – зверь покусал ребенка

Фотосессию с гималайским медведем без намордника организовал житель Иркутской области после циркового выступления – во время фотографирования животное покусало 7-летнего мальчика, сообщает 18 ноября пресс-служба СУ СКР по Амурской области.

По данным следствия, главный администратор – управляющий концертной деятельностью вечером 7 ноября 2022 года после циркового выступления на сцене Михайловского районного дома культуры в селе Поярково фотографировал посетителей с гималайским медведем.

При этом мужчина не обеспечил безопасность фотографируемых при их нахождении рядом с животным. «Для осуществления фотосъемки мужчина разместил 7-летнего посетителя циркового представления на расстоянии не более 70 см от сидящего в кресле без намордника медведя, после чего последний мордой ударил мальчика, а затем укусил его за правое плечо и предплечье, причинив ребенку физическую боль и поверхностную рану мягких тканей. После оказания необходимой медицинской помощи мальчик был направлен домой», – рассказали в СК.

На предварительном следствии обвиняемый полностью признал свою вину, выразил раскаяние в содеянном, активно способствовал расследованию преступления и добровольно возместил родителям пострадавшего мальчика моральный вред. По ходатайству следователя судом в отношении подследственного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, то есть ему запрещено до рассмотрения дела проводить выступления. Медведь передан законному владельцу.

Администратора из Приангарья осудят по возбужденной в отношении него уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», максимальные санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Дело направят в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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