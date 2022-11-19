«В Иркутске бьется наше сердце». Эн+ открыла фестиваль «Энергия» в Иркутске

В Иркутске стартовал фестиваль культуры «Энергия».

Фото: Н. Понамарёва

Лучшие писатели и книги, самые яркие звезды и удивительные открытия. В Иркутске стартовал фестиваль культуры «Энергия» – мероприятие, объединяющее талантливых и творческих людей. Целое созвездие деятелей культуры – Константин Богомолов, Евгений Водолазкин, Александр Цыпкин, Аглая Тарасова, Кристина Бабушкина и другие известные персоны впервые собрались в нашем городе в честь празднования 20-летия компании Эн+. По словам организаторов события, заряд энергии способен на многое. А что как ни культура – книги, музыка, спектакли – способны дать сегодня людям глоток позитива, возможность задуматься, совершить открытие, взглянуть на мир по-новому.

«События такого масштаба уникальны и для города, и для страны»

На открытии фестиваля внимание собравшихся привлек стоящий на сцене символ, логотип фестиваля – турбина с разноцветными лопастями. Как сказал ведущий, ее легко запустить, а после этого энергия распространяется молниеносно. А значит все посетители мгновенно зарядятся этой энергией. Акцент на позитивные эмоции сделал и Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса группы Эн+:

– Мы на славу потрудились и, надеюсь, что иркутянам и гостям города будет здесь что посмотреть. Для посетителей открыты и современный кинозал, и детская комната, и уникальная книжная выставка. События такого масштаба уникальны не только для Иркутска, но и для России. Так что нам, безусловно, есть чем гордиться. Уникальный кинозал, книжная выставка, известные писатели, артисты. Это серьезный шаг в развитии культуры Иркутской области.

Фестиваль «Энергия» – это подарок иркутянам. И подарок, действительно, ценный, ведь к нам не так часто приезжают столичные актеры и писатели. Да и сам Сибэкспоцентр преобразился, превратившись в современное пространство со сплетением разных аудио и визуальных эффектов.

– Планы у нас самые грандиозные, – поделился Михаил Хардиков. – Мы не останавливаемся на достигнутом. Помимо промышленных объектов, которые мы продолжаем модернизировать, мы будем продолжать и все свои социальные проекты: поддержку хоккея с мячом, проект «На лыжи!», развитие Цесовской набережной и многое другое. Хотим, чтобы все иркутяне чувствовали себя комфортно, чтобы им хотелось здесь жить и работать.

«Мы решили подарить максимум позитивной энергии»

Когда фестиваль «Энергия» задумывался, организаторы изучали историю подобных мероприятий в России и за рубежом. В программу они включили самые интересные явления российской культуры. Команда стремилась, чтобы праздник получился семейным и отвечал вкусам и интересам разных возрастных категорий. Хотелось, чтобы праздник был настолько «заряжен», чтобы все три дня здесь был аншлаг. Об этом рассказала заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина:

– Нам исполнилось 20. Мы долго думали, как отметить эту прекрасную дату. И поняли, что лучший вариант – подарить что-то особенное горячо любимым людям. Именно в этом уникальном городе – Иркутске – бьется наше сердце. Здесь наша история. Поэтому мы решили подарить иркутянам максимум позитивной энергии и ярких эмоций. Так появилась идея фестиваля, где собрано все: лучшие писатели, лучшие книги, самые удивительные открытия для детской аудитории. Мы привезли в Иркутск тех, кем мы по праву гордимся, чьи спектакли, фильмы и книги оказали на нас большое влияние.

Иркутск – высокоинтеллектуальный, читающий город. Поэтому мы долго выбирали партнера для организации книжной выставки. Клуб «Достоевский» создал уникальную подборку литературы, которую вы больше не увидите ни в одном книжном магазине. Это произведения, собранные тематически. Большинство приехавших артистов и писателей так или иначе связаны с Иркутском. Юлия Меньшова привезла сюда особую версию фильма «Любовь и голуби». Кристина Бабушкина – известная актриса, она родом из Иркутска. Драматург, писатель Александр Цыпкин, несомненно, будет интересен иркутской публике. Как видите, мы постарались показать насколько богата и разнопланова российская культура. И все получилось. Это звезды. Это энергия. Это праздник, который должен был случиться.

«Приангарью нужны прорывные идеи»

Компания Эн+, весь энергетический кластер Иркутской области – это не только крупные налогоплательщики, пополняющие казну региона, но и инициаторы нового формата социально-экономического партнерства, отметил первый заместитель губернатора Иркутской области, председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев:

В Иркутске стартовал фестиваль культуры «Энергия».

Фото: Н. Понамарёва

– Хочу поблагодарить Михаила Хардикова, компанию Эн+ за тот подарок, который вы сделали Иркутску. Вы задаете тренд социально-экономического партнерства. Это пример всем бизнесам, которые находятся на территории нашего региона. Сегодня Приангарью нужны такие прорывные идеи. Когда меня провели по выставке, признаюсь, у меня даже голова слегка закружилась. Я увидел новый формат, новые идеи, новые решения. Впервые познакомился с такими цифровыми инновациями. Уверен, что те традиции, которые сегодня энергетики создали на иркутской земле, будут продолжены. А новый формат партнерства даст импульс и для остальных участников бизнеса и, возможно, будет применен не только в культуре, но и в других сферах.

«Компания, во многом задающая тон»

Спикеры подчеркивали, что группа Эн+ уникальна многоплановостью своей деятельности. Не только обеспечивает Иркутскую область теплом, светом, но и занимается уникальными девелоперскими проектами. Все это дает серьезный толчок для развития города и региона.

В Иркутске стартовал фестиваль культуры «Энергия».

Фото: Н. Понамарёва

– Компания Эн+ – постоянный, надежный партнер муниципальной власти, – подчеркнул председатель Думы города Иркутска Евгений Стекачев. – И я не знаю другого такого партнера, который был бы настолько отзывчив и деятелен. Эн+, являясь полноценным хозяйственным, экономическим субъектом, занимается и экологическим просвещением, развитием физкультуры и спорта, социальными и общественными проектами. Они задают тон во многом. Это компания, которая показывает всему бизнес-сообществу, как нужно работать и интегрироваться с органами власти.

Организация фестиваля на высшем уровне. Здесь представлена культура в новом формате. Такой формат празднования юбилея – хороший пример для остальных. Убежден, что впечатления от этого события останутся в памяти иркутян надолго.

Елена Белова

В Иркутске стартовал фестиваль культуры «Энергия».

Фото: Н. Понамарёва

Фестиваль культуры и искусства «Энергия» пройдет в Иркутске с 18 по 20 ноября в честь 20-летия компании, основанной Олегом Дерипаской. В Сибэскпоцентре пройдут книжная ярмарка, мультимедийная выставка, творческие встречи с деятелями искусства, кинопоказы и многое другое. В Иркутском академическом драматическом театре – премьера спектакля «Таня» в постановке художественного руководителя московского Театра на Бронной Константина Богомолова. Все билеты на него были проданы в рекордные сроки.

Кстати, Эн+ увеличит число посадочных мест на встречах иркутян с Константином Богомоловым, Юлией Меньшовой и Александром Цыпкиным. Иркутяне смогут выбрать наиболее подходящий лекторий, где получат уникальную возможность пообщаться со своими любимыми авторами и задать им свои вопросы.

Участие во всех мероприятиях в Сибэкспоцентре абсолютно бесплатно. Зрителям необходимо пройти предварительную регистрацию на интересующие их активности.