Иск подадут на организатора концерта Лободы в Иркутске – мероприятие отменили, но деньги не вернули

Многочисленные жалобы от жителей Иркутской области поступили в региональное управление Роспотребнадзора на организатора концерта Светланы Лободы – мероприятие в столице Приангарья отменили, но деньги за билеты людям не вернули. Ведомство предложило создать и подать в суд коллективный иск, сообщается на официальном сайте Управления.
Организатором мероприятия является ООО «Дракон и Феникс». Первоначально компания должна была устроить концерт 25 апреля 2021 года, однако из-за коронавируса его перенесли на 21 июня 2022 года.
«В апреле 2022 года в средствах массовой информации появилась информация, что Светлана Лобода отказалась проводить концерты на территории Российской Федерации. В связи с неоднократным перенесением концерта потребители стали обращаться с заявлениями об отказе от его посещения, но в добровольном порядке организаторы концерта денежные средства не возвратили», – пояснили в Роспотребнадзоре.
В соответствии с российским законодательством в случае отмены, замены либо переноса мероприятия посетителю по его инициативе возмещается полная стоимость билета организацией либо уполномоченным лицом, у которого был приобретен билет. Кроме того, по желанию покупателя не позднее, чем за десять дней до дня проведения зрелищного мероприятия, есть возможность получить обратно полную стоимость билета.
«В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Иркутской области полагает, что законодательством предусмотрено право потребителя на отказ от культурно-зрелищного мероприятия, и предлагает потребителям, которым отказано в возврате денежных средств за концерт Светланы Лободы, присоединиться к групповому иску», – говорится в сообщении.
Для этого необходимо заполнить и представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области следующие документы:
- оригинал заявления по прилагаемой форме,
- копии билетов (электронных билетов),
- документы об оплате билетов,
- заявление об отказе от концерта, направленное исполнителю,
- ответ исполнителя (при наличии),
- иные документы.
Документы необходимо направить через специальный раздел на сайте Управления «Прием обращений граждан и юридических лиц».