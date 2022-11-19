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Иск подадут на организатора концерта Лободы в Иркутске – мероприятие отменили, но деньги не вернули

Многочисленные жалобы от жителей Иркутской области поступили в региональное управление Роспотребнадзора на организатора концерта Светланы Лободы – мероприятие в столице Приангарья отменили, но деньги за билеты людям не вернули. Ведомство предложило создать и подать в суд коллективный иск, сообщается на официальном сайте Управления.

Организатором мероприятия является ООО «Дракон и Феникс». Первоначально компания должна была устроить концерт 25 апреля 2021 года, однако из-за коронавируса его перенесли на 21 июня 2022 года.

«В апреле 2022 года в средствах массовой информации появилась информация, что Светлана Лобода отказалась проводить концерты на территории Российской Федерации. В связи с неоднократным перенесением концерта потребители стали обращаться с заявлениями об отказе от его посещения, но в добровольном порядке организаторы концерта денежные средства не возвратили», – пояснили в Роспотребнадзоре.

В соответствии с российским законодательством в случае отмены, замены либо переноса мероприятия посетителю по его инициативе возмещается полная стоимость билета организацией либо уполномоченным лицом, у которого был приобретен билет. Кроме того, по желанию покупателя не позднее, чем за десять дней до дня проведения зрелищного мероприятия, есть возможность получить обратно полную стоимость билета.

«В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Иркутской области полагает, что законодательством предусмотрено право потребителя на отказ от культурно-зрелищного мероприятия, и предлагает потребителям, которым отказано в возврате денежных средств за концерт Светланы Лободы, присоединиться к групповому иску», – говорится в сообщении.

Для этого необходимо заполнить и представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области следующие документы:

  • оригинал заявления по прилагаемой форме,
  • копии билетов (электронных билетов),
  • документы об оплате билетов,
  • заявление об отказе от концерта, направленное исполнителю,
  • ответ исполнителя (при наличии),
  • иные документы.

Документы необходимо направить через специальный раздел на сайте Управления «Прием  обращений граждан и юридических лиц».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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