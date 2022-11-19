Иск подадут на организатора концерта Лободы в Иркутске – мероприятие отменили, но деньги не вернули

Многочисленные жалобы от жителей Иркутской области поступили в региональное управление Роспотребнадзора на организатора концерта Светланы Лободы – мероприятие в столице Приангарья отменили, но деньги за билеты людям не вернули. Ведомство предложило создать и подать в суд коллективный иск, сообщается на официальном сайте Управления.

Организатором мероприятия является ООО «Дракон и Феникс». Первоначально компания должна была устроить концерт 25 апреля 2021 года, однако из-за коронавируса его перенесли на 21 июня 2022 года.

«В апреле 2022 года в средствах массовой информации появилась информация, что Светлана Лобода отказалась проводить концерты на территории Российской Федерации. В связи с неоднократным перенесением концерта потребители стали обращаться с заявлениями об отказе от его посещения, но в добровольном порядке организаторы концерта денежные средства не возвратили», – пояснили в Роспотребнадзоре.

В соответствии с российским законодательством в случае отмены, замены либо переноса мероприятия посетителю по его инициативе возмещается полная стоимость билета организацией либо уполномоченным лицом, у которого был приобретен билет. Кроме того, по желанию покупателя не позднее, чем за десять дней до дня проведения зрелищного мероприятия, есть возможность получить обратно полную стоимость билета.

«В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Иркутской области полагает, что законодательством предусмотрено право потребителя на отказ от культурно-зрелищного мероприятия, и предлагает потребителям, которым отказано в возврате денежных средств за концерт Светланы Лободы, присоединиться к групповому иску», – говорится в сообщении.

Для этого необходимо заполнить и представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области следующие документы:

оригинал заявления по прилагаемой форме,

копии билетов (электронных билетов),

документы об оплате билетов,

заявление об отказе от концерта, направленное исполнителю,

ответ исполнителя (при наличии),

иные документы.

Документы необходимо направить через специальный раздел на сайте Управления «Прием обращений граждан и юридических лиц».