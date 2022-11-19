Новости

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2022, 18-20 ноября
3 тысячи иркутян, 20 СМИ зарегистрировались на фестиваль «Энергия» в Иркутске
«Иркутск – особенный город». Звёзды фестиваля «Энергия» – о предстоящей встрече с горожанами
2500 иркутян зарегистрировались на фестиваль «Энергия»
Все материалы сюжета

Деньги, которые прежде тратили на салют в Иркутске, направят на оформление города в ЛНР к Новому году

Мэр Иркутска Руслан Болотов накануне посетил город Кировск в ЛНР, где встретился с главой администрации Викторией Сергеевой – она обратилась с просьбой помочь оформить для детей город к Новому году.

«Виктория Ивановна обратилась к нам с просьбой помочь оформить для ребятишек Кировск к Новому году. После боев с националистами в городе не осталось иллюминации, подсветок, украшений. Поэтому в Иркутске организуем праздник на достойном уровне, а на средства партнеров, которые раньше направлялись на салют, закупим оформление для города ЛНР», – сообщил мэр.

Кроме того, глава Иркутска пообещал сделать забор на территории многопрофильной гимназии в Кировске, пригласил кировских старшеклассников в областной центр и на Байкал, а также в рамках поездки была передана гуманитарная помощь городу. Иркутск намерен и в дальнейшем оказывать поддержку ЛНР.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
В центре Нью-Йорка появился баннер с призывом "вернуться домой"
Bloomberg: Россию ожидает рецессия до третьего квартала 2023 года
В Совфеде предлагают заморозить активы покинувших Россию бизнесменов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании