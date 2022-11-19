Деньги, которые прежде тратили на салют в Иркутске, направят на оформление города в ЛНР к Новому году

Мэр Иркутска Руслан Болотов накануне посетил город Кировск в ЛНР, где встретился с главой администрации Викторией Сергеевой – она обратилась с просьбой помочь оформить для детей город к Новому году.

«Виктория Ивановна обратилась к нам с просьбой помочь оформить для ребятишек Кировск к Новому году. После боев с националистами в городе не осталось иллюминации, подсветок, украшений. Поэтому в Иркутске организуем праздник на достойном уровне, а на средства партнеров, которые раньше направлялись на салют, закупим оформление для города ЛНР», – сообщил мэр.

Кроме того, глава Иркутска пообещал сделать забор на территории многопрофильной гимназии в Кировске, пригласил кировских старшеклассников в областной центр и на Байкал, а также в рамках поездки была передана гуманитарная помощь городу. Иркутск намерен и в дальнейшем оказывать поддержку ЛНР.