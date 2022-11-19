Фестиваль культуры «Энергия» от Эн+. День первый

Единственная правдивая часть из «Денискиных рассказов», бестселлеры фантастики и недоверие читателей к счастливым концам книг, а также экскурсия для незрячего журналиста. Чем еще запомнился первый день фестиваля культуры «Энергия», организованного в честь 20-летия российского холдинга Эн+.

«Смена энергии двигает цивилизацию вперед»

После торжественной церемонии открытия фестиваль культуры «Энергия» начал свою работу. Первым перед иркутянами выступил писатель-фантаст Вадим Панов с лекцией «Образы будущего в научной фантастике». По мнению писателя, вся наша жизнь – это и есть будущее, мы сами формируем его каждое мгновение. А фантастика – это лишь проводник, как могло бы быть, если бы мы захотели. Каждый из фантастов перебирает возможные альтернативные варианты событий будущего.

По мнению спикера, бестселлерами в фантастике становятся именно наиболее вероятностные сценарии. Панов считает также, что наш мир не полон улыбок, и книги только со счастливым концом не вызывали бы доверия у читателей. Именно поэтому у писателей всегда будут негативные концовки книг, поскольку того требует и жизнь, и читатели.

Вадим Панов также отметил, что рад возвращаться в Иркутск, где был уже несколько раз. Писатель считает столицу Приангарья интеллектуальным городом. Поэтому он специально заложил в своем выступлении больше времени для ответов на вопросы.

«Я знал, что вопросы будут, что они будут интересными, и с огромным удовольствием общался с читателями. Это дает мне заряд энергии. Это прекрасная обратная связь. Несмотря на развитие электронных коммуникаций, с личным общением не сравнится ничего.

Вадим Панов также порассуждал о возможном открытии новой энергии. Фантаст уверен, что мы рано или поздно найдем ее, так как это логичный путь развития человечества.

«Смена энергии всегда толкала цивилизацию вперед. Мы всегда находили более мощные источники энергии, поэтому я искренне надеюсь, что энергокомпании нас порадуют, и мы получим искомое еще при моей жизни», - сказал Панов.

«От детского восторга разрывается сердце»

Актриса Кристина Бабушкина, которая родилась в Иркутске, представила на кинопоказе фильм «Мой папа – вождь» режиссера Егора Кончаловского. В картине она исполнила одну из главных ролей.

Она отметила, что встречаться с иркутской публикой для нее невероятно трогательно и волнительно.

«Наверняка я будут еще несколько дней анализировать, как все прошло. У меня от детского восторга разрывается сердце. От публики было очень тепло. Ощущаю, что приехала домой», - говорит Кристина Бабушкина.

Она также рассказала, что постоянно предлагает режиссерам снять что-нибудь в Иркутске, поскольку здесь можно воплощать в жизнь и современные, и исторические проекты, однако сделать это пока не получается.

«Может быть когда-то я сама в качестве режиссера сниму здесь фильм», - подытожила Кристина Бабушкина.

«Встречи с читателями дают мне новые эмоции»

Писатель Денис Драгунский, известный всем россиянам как прототип Дениски Кораблева из «Денискиных рассказов, провел в рамках фестиваля культуры «Энергия» творческую встречу с читателями. Он отметил, что приезжает в Иркутск не впервые. Здесь ему запомнились добрые и светлые люди, которые всегда готовы прийти на помощь.

«Ну и конечно же прекрасный город – деревянные дома, вот эти, у которых я руками трогаю старую краску. Это непередаваемые ощущения», – рассказал Драгунский.

По его словам, встречи с читателями – это одна из самых главных вещей на свете. Подобные фестивали помогают писателю находить новые эмоции.

«Встреча, она для того, чтобы разговаривать с живыми людьми. Это самое главное на свете. Впечатлений мне хватит уже на 100 книг, а вот эмоций, энергии, свежести иногда не хватает. И встречи великолепно помогают в этом. Для меня это удовольствие. Я вижу живую, настоящую реакцию. Я вижу ваши глаза, это кормит меня энергией», - рассказал Денис Драгунский.

У писателя конечно же не могли не спросить про сборник «Денискины рассказы». Любопытный факт: Драгунский отметил, что из 61 рассказа лишь один правдив. Это – «третье место в стиле баттерфляй».

«Стереть дистанцию между работами и зрителями»

Художник Юрий Шахоян, представивший свою выставку «Игра с вечностью», уверен в том, что между его работами и зрителями не должно быть дистанции, поэтому его работы можно не только смотреть, но и трогать. Главный экспонат выставки – многоликая маска. Видеопроектор транслирует на нее различные фактуры: листья и стебли растений, воду, огонь, металл, бетон. Каждый материал создает неповторимый лик.

Однажды Шахоян, по его словам, провел экскурсию по своей выставке для незрячего журналиста, который отметил, что это был один из самых счастливых дней в его жизни. Теперь Шахоян планирует адаптировать свою экспозиция для незрячих людей.

На фестивале «Энергия» после общения со зрителями Юрий Шахоян решил лично провести экскурс по своей выставке.

«В Сибири не то, что особенные люди. Но они очень тепло и душевно тебя принимают. Это очень ценно», - отметил художник.

Фестиваль «Энергия» приурочен к 20-летию компании Эн+, основанной Олегом Дерипаской. Мероприятие станет крупнейшим культурным событием Сибири за последние годы. Участие во всех активностях фестиваля в «Сибэкспоцентре» бесплатное, однако зрителям необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте фестиваля.