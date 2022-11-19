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Землетрясение произошло на севере Байкала – его почувствовали в Иркутской области и Бурятии

Сейсмособытие зафиксировали 19 ноября недалеко от севера озера Байкал – оно случилось в 14:57 по местному времени, толчки почувствовали жители Иркутской области и Бурятии, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

В частности, в Бурятии жители Северомуйска ощутили толчки в 3-4 балла, в городе Бодайбо Иркутской области – в 3 балла. Энергетический класс землетрясений – 12.

Кроме того, сейсмособытие в 2-3 балла ощутили жители поселков Таксимо, Уакит, Новый Уоян, Уоян, Иракинда, Усть-Муя, Кумора в Бурятии. Также подземные удары в 2 балла почувствовали в поселке Неляты в Читинской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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