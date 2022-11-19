Москву признали самым зеленым мегаполисом мира

Аналитики назвали самый зеленый мегаполис мира – им оказалась Москва, сообщал 18 ноября Рослесинфорг (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

«И это неудивительно, ведь зеленые насаждения занимают около 40% площади столицы. Есть крупные парки – "Лосиный остров", "Сокольники", парк имени М. Горького, "Царицыно", а также небольшие скверы и районные парки», – говорится в сообщении.

По статистике самым распространенным деревом в Москве является липа. Липы занимают 28,6% от общего числа деревьев в городе. На втором месте – клен (24,2%). Затем следуют тополь, ясень, береза, хвойные деревья и другие.

За последние 10 лет в Москве насаждения появились вдоль Садового кольца, была облагорожена Крымская набережная, многочисленными растениями и деревьями высажен парк «Зарядье» – 760 деревьев и семь тысяч кустарников, 27,7 тысячи квадратных метров заняты многолетними травами. Здесь есть и северные хвойные деревья, мхи, лишаи, есть степная растительность юга страны, имеется уголок смешанного леса.