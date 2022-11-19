Машина Mazda 6 столкнулась с грузовиком на трассе в Иркутской области – есть погибшие

Авария произошла на 319 км автодороги «Вилюй» в районе поселка Кежемский Братского района Иркутской области – иномарка Mazda 6 врезалась в стоящий на проезжей части в попутном направлении грузовик ГАЗ, есть погибшие, сообщает региональная полиция.

Фото полиции Иркутской области

ДТП случилось накануне. За рулем Mazda был 36-летний мужчина – после столкновения ему понадобилась медпомощь. Кроме того, от полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончался на месте 26-летний пассажир седана.

«Как оказалось грузовое транспортное средство сломалось и в момент автоаварии его водитель приобретал необходимые для ремонта запчасти в городе Братске. Сотрудники полиции по факту дорожного инцидента проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего», – уточнили в полиции.