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Доследственную проверку начали после вынужденной посадки следующего из Иркутска самолета

Восточное межрегиональное СУТ СК России начало доследственную проверку после вынужденной посадки самолета, следующего из Иркутска в Москву, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что 19 ноября 2022 года во время полета находящийся на борту в состоянии алкогольного опьянения житель Иркутской области грубо и нецензурно выражался в отношении обслуживающего персонала, при этом на замечания бортпроводников и других пассажиров не реагировал, вел себя неадекватно. В результате – командир воздушного судна принял решение вынужденно посадить самолет в аэропорту Толмачево в городе Новосибирске.

После приземления мужчина был передан сотрудникам транспортной полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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