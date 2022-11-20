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Строители восстановили все поврежденные пролеты Крымского моста

Строители восстановили четыре поврежденных пролетных строения дорожной части Крымского моста общим весом 1218 тонн, сообщила 19 ноября пресс-служба правительства РФ.

«На правой стороне автодорожной части заменили четыре пролета. Первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, на них ведутся работы по устройству деформационных швов. Третий пролет с помощью домкратов опущен на 40%. На следующей неделе все пролетные строения займут свое проектное положение, после чего специалисты приступят к работам по восстановлению поврежденных инженерных систем», – рассказали власти.

В декабре на этом участке будет уложено два слоя асфальтобетона, смонтировано барьерное ограждение и нанесена разметка, после чего движение по правой стороне автодорожной части будет восстановлено.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, из-за чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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