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Лес на 2 млн рублей сгорел в Иркутской области – в этом обвиняют 72-летнего мужчину

Прокуратура Боханского района Иркутской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 72-летнего мужчины – по его вине, по версии дознания, сгорел лес на 2 млн рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, то весной 2022 года обвиняемый, находясь на арендованном участке леса в Боханском районе, не принял мер к тушению тлеющих остатков после сжигания отходов в мусорной яме. В результате возгорания сухой растительности и лесной подстилки огонь распространился на земли лесного фонда площадью 10,7 га.

«Пожаром повреждено более 1,1 тысячи кубических метров древесины, чем лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму около 2 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.

Прокуратура предъявила иск о взыскании с обвиняемого всей суммы причиненного преступлением ущерба. Уголовное дело направлено прокуратурой в Боханский районный суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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