Константин Боломолов: Иркутск – театральный город с замечательной культурой

Режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Боломолов накануне приехал в Иркутск для участия в фестивале «Энергия», который проводится в городе. В рамках мероприятия он представил спектакль «Таня», а также пообщался с жителями региона в формате паблик-толк.

Андрей Федоров для SIA.RU

«Это замечательная вещь, и здорово, что компания Эн+ создает такой фестиваль и собрала такую прекрасную программу.<…> Для театра – это большое дело, когда снижена культурная активность, и поездка она всегда, особенно в такой театральный город, как Иркутск, большое событие и радость. А сегодня – это вдвойне удача, что есть такая возможность съездить, обмениваться энергией со зрителями, важно соотносить себя, даже если ты живешь в столице, с пространством страны, с жизнью городов, тем более, повторюсь, театральных городов. Иркутск – это очень театральный город с замечательной культурой», – сказал Богомолов во время беседы с участниками фестиваля.

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Он также отметил, что в Иркутске умная образованная публика, которая интересуется современными театром и кино. Режиссер надеется, что фестиваль «Энергия» станет традиционным, и выразил желание приехать на гастроли в город вновь . Кроме того, летом Константин Богомолов планирует посетить Байкал вместе с семьей.

Фестиваль «Энергия» приурочен к 20-летию компании Эн+, основанной Олегом Дерипаской. Мероприятие станет крупнейшим культурным событием Сибири за последние годы. Участие во всех активностях фестиваля в «Сибэкспоцентре» бесплатное, однако зрителям необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте фестиваля.