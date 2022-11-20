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Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2022, 18-20 ноября
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«Я уже почти иркутянин» – российский прозаик Евгений Водолазкин

Литературовед, российский прозаик, доктор филологических наук Евгений Водолазкин накануне приехал в Иркутск, чтобы принять участие в фестивале «Энергия», который проходит в областном центре с 18 по 20 ноября. Во время мероприятия он презентовал новый роман «Чагин», героем которого является иркутянин, а также провел паблик-ток с гостями события и ответил на их вопросы.

<p>Андрей Федоров для SIA.RU</p>

Андрей Федоров для SIA.RU

«Я уже почти иркутянин. Очень люблю Иркутск. И бабр, конечно, не мог не стать персонажем моего романа. У меня герой из Иркутска. <…> Иркутск – это замечательный город. Один из самых красивейших городов, какие я видел. Особенно деревянная его часть – она прекрасна. И мы успели с женой в этот раз погулять в этой части города. Кроме того, здесь замечательные люди», – заметил Водолазкин, рассказывая о новом романе и отвечая на вопрос о том, чем его вдохновила столица Приангарья.

<p>Андрей Федоров для SIA.RU</p>

Андрей Федоров для SIA.RU

Евгений Водолазкин посетил Иркутск уже четыре раза, он отмечает, что здесь «как дома», потому планирует приехать сюда вновь.

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<p>Андрей Федоров для SIA.RU</p>

Андрей Федоров для SIA.RU

Фестиваль «Энергия» приурочен к 20-летию компании Эн+, основанной Олегом Дерипаской. Мероприятие станет крупнейшим культурным событием Сибири за последние годы. Участие во всех активностях фестиваля в «Сибэкспоцентре» бесплатное, однако зрителям необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте фестиваля.

<p>Андрей Федоров для SIA.RU</p> <p>Андрей Федоров для SIA.RU</p> <p>Андрей Федоров для SIA.RU</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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