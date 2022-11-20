«Я уже почти иркутянин» – российский прозаик Евгений Водолазкин

Литературовед, российский прозаик, доктор филологических наук Евгений Водолазкин накануне приехал в Иркутск, чтобы принять участие в фестивале «Энергия», который проходит в областном центре с 18 по 20 ноября. Во время мероприятия он презентовал новый роман «Чагин», героем которого является иркутянин, а также провел паблик-ток с гостями события и ответил на их вопросы.

Андрей Федоров для SIA.RU

«Я уже почти иркутянин. Очень люблю Иркутск. И бабр, конечно, не мог не стать персонажем моего романа. У меня герой из Иркутска. <…> Иркутск – это замечательный город. Один из самых красивейших городов, какие я видел. Особенно деревянная его часть – она прекрасна. И мы успели с женой в этот раз погулять в этой части города. Кроме того, здесь замечательные люди», – заметил Водолазкин, рассказывая о новом романе и отвечая на вопрос о том, чем его вдохновила столица Приангарья.

Андрей Федоров для SIA.RU

Евгений Водолазкин посетил Иркутск уже четыре раза, он отмечает, что здесь «как дома», потому планирует приехать сюда вновь.

Андрей Федоров для SIA.RU

Фестиваль «Энергия» приурочен к 20-летию компании Эн+, основанной Олегом Дерипаской. Мероприятие станет крупнейшим культурным событием Сибири за последние годы. Участие во всех активностях фестиваля в «Сибэкспоцентре» бесплатное, однако зрителям необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте фестиваля.