«Я уже почти иркутянин» – российский прозаик Евгений Водолазкин

Литературовед, российский прозаик, доктор филологических наук Евгений Водолазкин накануне приехал в Иркутск, чтобы принять участие в фестивале «Энергия», который проходит в областном центре с 18 по 20 ноября. Во время мероприятия он презентовал новый роман «Чагин», героем которого является иркутянин, а также провел паблик-ток с гостями события и ответил на их вопросы.
«Я уже почти иркутянин. Очень люблю Иркутск. И бабр, конечно, не мог не стать персонажем моего романа. У меня герой из Иркутска. <…> Иркутск – это замечательный город. Один из самых красивейших городов, какие я видел. Особенно деревянная его часть – она прекрасна. И мы успели с женой в этот раз погулять в этой части города. Кроме того, здесь замечательные люди», – заметил Водолазкин, рассказывая о новом романе и отвечая на вопрос о том, чем его вдохновила столица Приангарья.
Евгений Водолазкин посетил Иркутск уже четыре раза, он отмечает, что здесь «как дома», потому планирует приехать сюда вновь.