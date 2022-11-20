Иркутский кинофестиваль «Человек и природа» в 2023 году получит федеральную поддержку

Международный кинофестиваль «Человек и природа», который проходит в Иркутске, в 2023 году получит федеральную поддержку, сообщил 20 ноября губернатор региона Игорь Кобзев.

«Отличная новость от министерства культуры региона. Наш международный кинофестиваль «Человек и природа» в следующем году получит федеральную поддержку. Кинофестивальный совет минкультуры страны включил его в список значимых кинособытий», – рассказал глава Приангарья.

Эксперты оценивали масштаб мероприятия, вовлеченность в него общественности и значимость для развития киноиндустрии в регионе. Кинофестиваль прошел в Приангарье в 2022 году уже в 21 раз. С фильмами конкурсной программы познакомились больше 20 тысяч человек.

Кинофестиваль «Человек и Природа», учрежденный Союзом кинематографистов России и Иркутским отделением Союза кинематографистов России, проводится с 1999 года при поддержке министерства культуры Российской Федерации, правительства Иркутской области, министерства культуры и архивов Иркутской области. За все годы проведения в программе приняли участие более 750 картин.