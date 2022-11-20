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Топ-менеджер Эн+ рассказала, почему на фестиваль в Приангарье пригласили именно театр Богомолова

Топ-менеджер Эн+ Вера Курочкина во время фестиваля «Энергия», который проходил в Иркутске 18-20 ноября, рассказала, почему организаторы мероприятия решили пригласить на праздник именно Театр на Бронной, художественным руководителем которого является режиссер Константин Богомолов, – коллектив представил в столице Приангарье постановку «Таня».

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«Понимаем, что возраст компании особенный – 20 лет. С одной стороны, хочется похулиганить, с другой – вступаем в полосу серьезности, хотим сделать праздник не только для себя. Хотим сделать праздник, не только энергичный, а со смыслом, интересный, чтобы привлекал внимание. Соответственно возникла идея фестиваля, но у любого фестиваля должен быть хедлайнер. Что-то, что отличает его и задает тональность. Всегда хочется людям, которые тебе дороги, привезти то, к чему ты прикоснулся, что тебя в хорошем смысле изменило, затронуло. В нашем случае постановка Константина Богомолова и Театра на Бронной "Таня" была абсолютно органичным выбором», – поделилась Курочкина.

По ощущениям топ-менеджера, постановка «Таня» – о сибирском характере, а также о том, как Сибирь меняет человека, потому она может быть интересной иркутскому зрителю.

Фестиваль «Энергия» приурочен к 20-летию компании Эн+, основанной Олегом Дерипаской. Мероприятие станет крупнейшим культурным событием Сибири за последние годы. Участие во всех активностях фестиваля в «Сибэкспоцентре» бесплатное, однако зрителям необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте фестиваля.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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