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Первая конференция по вопросам развития частной медицины состоялась в Иркутске

Около 100 человек стали участниками первой конференции для представителей медицинского бизнеса «Частная медицина: сохранение и развитие клиники в современных условиях». Встреча состоялась на площадке Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес». Участвовали частные медицинские организации, косметологические клиники, санаторно-курортные организации из Иркутска и Иркутской области, Улан-Удэ и Читы. 

<p>Фото Е. Скубиевой</p>

Фото Е. Скубиевой

Темы, рассмотренные на конференции: «Качество и безопасность медицинской деятельности как основной элемент антикризисной стратегии», «Правовая безопасность: организация документооборота и эффективной коммуникации между врачом и пациентом в целях минимизации жалоб и претензий», «Новые подходы при организации и осуществлении контрольно-надзорной деятельности», «Основные требования при оказании платных медицинских услуг», «Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий», «Всё об отзывах пациентов. Увеличение конверсии положительных отзывов. Как отвечать на негативные отзывы», «Меры государственной поддержки бизнеса: маркетинг, льготное финансирование, обучающие программы развития компаний», «Самоаудит: как обеспечить постоянный рост дохода клиники», «Чего хочет клиент: как клинике оставаться конкурентоспособной, используя инструменты клиентского сервиса», «IT инструменты для повышения эффективности медицинского центра».      

<p>Фото Е. Скубиевой</p>

Фото Е. Скубиевой

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- Частная медицина – это субъекты малого и среднего предпринимательства. Многих объединяют одни и те же проблемы. Когда к нам обратились предприниматели из этой сферы, мы решили поддержать идею и расширили список рассматриваемых вопросов, пригласили выступить представителей контрольно-надзорных органов Росздравнадзор и Роспотребнадзор. По отзывам, бизнесу встреча была полезной. Мы готовы продолжать организовывать и проводить мероприятия для медицинского сообщества в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - говорит директор центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.


<p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p> <p>Фото Е. Скубиевой</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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