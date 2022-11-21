Россия и Китай объявили о переходе на оплату поставок нефти в нацвалютах

Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания межправительственной комиссии по энергетике с Китаем заявил, что Россия и Китай намерены в ближайшее время выйти на подписание межправительственного соглашения о поставках газа по дальневосточному маршруту, а также о переходе на оплату в рублях и юанях.

– Подписан договор между Газпромом и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией о поставках по дальневосточному маршруту еще 10 млрд куб. м газа. В ближайшее время мы должны выйти на подписание межправительственного соглашения. Это тот проект, который будет в будущем, – заявил Александр Новак.

Российский вице-премьер также напомнил, что продолжаются переговоры по реализации еще одного крупного проекта – поставок по Силе Сибири 2.

– Этот газ пойдет по территории Монголии в Китайскую Народную Республику. Это новый крупнейший проект мощностью до 50 млрд куб. м газа, – отметил Александр Новак.

Кроме того, Россия и Китай намерены перейти на оплату поставок нефти в нацвалютах.

– Мы переходим на взаиморасчеты в национальных валютах и в рублях, и в юанях. Как пример, поставки газа на сегодняшний день между Газпромом и КНР осуществляются на паритетной основе. Поставки нефти и нефтепродуктов также переходят в нацвалюты, – уточнил он.