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Среди иркутян больше тех, кому дарить подарки приятнее, чем получать их

В преддверии Нового года сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что иркутяне любят больше – дарить или получать подарки. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города.

Большинству иркутян в равной степени нравится и дарить, и принимать подарки (54%). Среди оставшихся лидируют дарители: 26% больше любят процесс преподнесения подарков за сопутствующие ему радость и удивление, 12% больше нравится принимать презенты, 8% признались, что не любят ни получать, ни дарить подарки.

Женщины чаще мужчин считают и дарение, и получение подарков одинаково волнующим: «Приятно дарить радость и испытывать ее самой». Среди мужчин больше тех, кому процесс преподнесения подарков нравится больше получения (34 и 22% соответственно): «Мне нравится дарить подарки, когда я вижу счастливые глаза тех, кому я сделал подарок. Если ещё и угадал с ним – просто бесценно».

Чем старше респонденты, и чем выше уровень дохода, тем больше среди них тех, кто любит бескорыстно одаривать. Среди горожан, имеющих детей, больше тех, кому нравится процесс дарения, чем среди бездетных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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