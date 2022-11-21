Модернизацию первичного звена здравоохранения обсудили губернатор Иркутской области и глава минздрава РФ

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей встречи обсудили реализацию региональной программы Иркутской области «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2021-2025 г.г.». Об этом сообщили SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Как доложил Игорь Кобзев, за два года действия программы в медицинские организации области приобретено и направлено 152 автомобиля для доставки медицинских работников к пациентам или пациентов из отдаленных населенных пунктов в медицинские организации. Уже ведется прием в новых зданиях 37 ФАПов и двух врачебных амбулаторий, построенных по программе модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году.

В этом году по данной программе завершён монтаж 25 фельдшерско-акушерских пунктов и восьми врачебных амбулаторий, до конца года будут введены ещё семь врачебных амбулаторий и два ФАПа. В течение пяти лет на реализацию программы будет направлено 11 млрд 495 млн рублей. Основная часть финансирования – из федерального бюджета.

– Президентом страны Владимиром Путиным поставлена задача особое внимание уделить вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. За пять лет реализации программы в Иркутской области будет построено девять современных зданий поликлиник и больниц, будет проведена реконструкция одного здания врачебной амбулатории. Значимым событием для жителей города Иркутска является начало строительства в этом году детской поликлиники на 500 посещений в смену Городской клинической больницы №10. Жители Синюшиной Горы и близлежащих населенных пунктов Иркутского района много лет ждут этот объект. Для нас очень важно продолжать реализацию программы в тесном взаимодействии с Минздравом России. Кроме того, идет строительство и реконструкция ещё пяти объектов здравоохранения – в п. Тангуй Братского района, п. Залари, с. Шелехово Тайшетского района, п. Качуг, п. Тельма Усольского района, – рассказал губернатор.

Михаил Мурашко и Игорь Кобзев также обсудили ход прививочной кампании против гриппа и ковида. Глава Иркутской области отметил, что медорганизации региона обеспечены вакциной.