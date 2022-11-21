Минстрой России поддержал продление программы восстановления Тулуна

В Москве состоялась рабочая встреча Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Среди обсуждаемых был вопрос выделения федеральных средств на строительство нового жилья для тулунчан, чьи дома не попали в зону затопления во время наводнения летом 2019 года, но пострадали в результате подъема грунтовых вод. О результатах встречи SIA.RU рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Всего с заявлениями о предоставлении нового жилья из жилищного фонда Иркутской области обратилось 1417 семей из подтопленных в Тулуне грунтовыми водами многоквартирных, индивидуальных домов и строений блокированной застройки. По 1246 заявлениям приняты положительные решения.

По соглашению региона с Минстроем России в 2020-2021 году за счет трансферта из федерального областному бюджету в объеме 1,3 млрд рублей построено жилье для 556 семей тулунчан, пострадавших от подъема грунтовых вод летом 2019 года. Дополнительно за счет средств бюджета Иркутской области обеспечено 44 семьи.

В июне текущего года было заключено еще одно соглашение. Иркутской области из федерального бюджета было выделено еще 881,1 рублей на эти же цели. Жильем обеспечено еще 320 семей.

До 2024 года из государственного жилищного фонда Иркутской области необходимо обеспечить еще 497 семей, в том числе 326, имеющих положительное решение по своим заявлениям. Для них в 2023-2024 годах планируется построить шесть 8-этажных домов. Предварительная потребность в финансировании составляет 2,5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 1,9 млрд рублей.

– Мы договорились, что будем предлагать президенту России продлить программу по восстановлению Тулуна, потому что часть мероприятий не была дофинансирована в необходимых объемах, – сказал Игорь Кобзев.

Кроме того, на встрече Ирек Файзуллин и Игорь Кобзев обсудили вопросы расселения аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года в Иркутской области, в том числе в зоне БАМа; помощь в восстановлении новых регионов, вошедших в состав России; строительства новых сейсмостойких объектов.

– Рад, что такой действенный диалог федерального и регионального министерств, областного Союза строителей, подрядных организаций выходит на новый уровень, – подвел итоги встречи Игорь Кобзев.