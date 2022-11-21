Проценты по долгосрочным депозитам резко повысили банки

Кредитные организации увеличили «процент», несмотря на сохранение ключевой ставки. Об этом «Известиям» рассказали их представители.

Крупнейшие банки еще раз увеличили ставки по вкладам, несмотря на сохранение ключевой на уровне 7,5%. Кредитные организации в основном повысили доходность по долгосрочным продуктам от полугода, рост ставок в ноябре составил от 0,5 до 2,25 п.п.

При этом банки не исключили еще одного увеличения до Нового года в рамках сезонных предложений. Причина повышения доходности на фоне сохранения ключевой – в попытке банков привлечь деньги клиентов после массового вывода средств в конце сентября.