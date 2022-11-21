Новости

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2022, 18-20 ноября
Топ-менеджер Эн+ рассказала, почему на фестиваль в Приангарье пригласили именно театр Богомолова
«Я уже почти иркутянин» – российский прозаик Евгений Водолазкин
Константин Боломолов: Иркутск – театральный город с замечательной культурой
Все материалы сюжета

Проценты по долгосрочным депозитам резко повысили банки

Кредитные организации увеличили «процент», несмотря на сохранение ключевой ставки. Об этом «Известиям» рассказали их представители.

Крупнейшие банки еще раз увеличили ставки по вкладам, несмотря на сохранение ключевой на уровне 7,5%. Кредитные организации в основном повысили доходность по долгосрочным продуктам от полугода, рост ставок в ноябре составил от 0,5 до 2,25 п.п.

При этом банки не исключили еще одного увеличения до Нового года в рамках сезонных предложений. Причина повышения доходности на фоне сохранения ключевой – в попытке банков привлечь деньги клиентов после массового вывода средств в конце сентября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
Белоусов назвал Россию островком стабильности
Продажи цемента падают вслед за спросом на жилье
Россия и Китай объявили о переходе на оплату поставок нефти в нацвалютах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании