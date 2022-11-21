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Законопроект о выходном 31 декабря рассмотрит Госдума

Предложение рассмотрят в первом чтении в декабре, сообщают «Известия»

Госдума рассмотрит нормы о выходном дне 31 декабря на федеральном уровне. Как выяснили «Известия», законопроект получил положительное заключение правового управления нижней палаты и может быть рассмотрен в первом чтении в декабре.

Примечательно, что документ внесли в нижнюю палату еще в 2020 году.

В комитете Госдумы по труду предлагают его поддержать, чтобы не мучиться с переносами праздничных дней. В некоторых фракциях инициативу не поддерживают – в КПРФ считают, что «у хорошей хозяйки заранее все должно быть готово». Эксперты считают, что свободное от работы 31 декабря поможет создать атмосферу праздника в этом непростом году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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