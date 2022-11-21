Портфель среднего и малого бизнеса на 22% нарастил ВТБ в Иркутской области

По итогам 9 месяцев работы банк ВТБ в Иркутской области нарастил кредитный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса на 22% до 33 млрд рублей. В том числе, портфель кредитов, предоставленных по государственным программам льготного финансирования с начала года увеличился на 64% и составил 13,2 млрд рублей, рассказали SIA.RU в банке.

По программе льготного кредитования системообразующих предприятий Минпромторга ВТБ профинансировал пополнение оборотных средств ведущим компаниям региона сферы розничной торговли и производства фармпрепаратов на общую сумму 3,75 млрд рублей. По программе Минпромторга «895», направленной на финансирование приоритетной импортной продукции, компании фармацевтической отрасли и оптовой торговли приобрели сырье и материалы на сумму более 1,5 млрд рублей. Еще одним важным направлением кредитования стала поддержка застройщиков по программе льготного финансирования проектов жилищного строительства.

ВТБ в Иркутской области продолжил сотрудничество с региональными компаниями. Активная позиция банка в регионе позволила нарастить количество клиентов, использующих расчетно-кассовое обслуживание и другие продукты банка на 14,8% с начала года. На 1 октября 2022 года число компаний-клиентов среднего и малого бизнеса приблизилось к 18 тыс.

Портфель привлеченных ресурсов бизнеса региона в банке ВТБ по итогам 9 месяцев работы увеличился на 23% и достиг 27,5 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка Александра Макарова отметила: «Работа в 2022 году требует от команды ВТБ в Иркутской области максимальной мобильности и готовности предлагать оперативные решения, которые позволяют региональным предприятиям продолжать свою работу, не останавливая намеченные проекты. Мы работаем во всех направлениях: активно предлагаем рынку все инструменты господдержки, разрабатываем новые и совершенствуем существующие дистанционные сервисы, чтобы бизнес еще быстрее и проще мог получать необходимую поддержку онлайн, проводим финансовую экспертизу проектов для наиболее эффективного решения финансовых задач клиентов».