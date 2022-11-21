Аналитики «Банка данных заработных плат», информационно-аналитического сервиса крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, выяснили динамику реальных зарплат в III квартале 2022 года в разрезах профессий и ролей работников, а также отраслей бизнеса, и сравнили ее с показателями прошлого года.

В рамках исследования были проанализировали данные фактических зарплат в разрезе совокупного дохода, его фиксированных и переменных частей, которые ежеквартально предоставляют свыше 740 российских компаний-работодателей более чем по 5 тыс. позициям в 14 значимых отраслях и более чем в 60 городах. Порядка 230 компаний, чьи данные были внесены в онлайн-систему «Банка» в течение 2022 года, составили «ядро» данного исследования.

Осенью 2022 года в региональном разрезе самую высокую динамику роста зарплат показал Южный ФО, здесь фактические зарплаты выросли на +6,4%, до 53,6 тысяч рублей. В Сибири рост был скромнее, на +5,6% год к году, но сама сумма получилась более существенной, 62,9 тысяч рублей, в среднем.

Москва и область продолжают уступать лидерство по темпам прироста зарплат – тренд продолжается с 2020 года, при этом зарплаты в Московском регионе остаются самыми высокими в стране и находятся на уровне 112,5 тыс. рублей.

Дефицит кадров сопровождается «зарплатной гонкой» среди работодателей – в лидерах по приросту (от 8% до 10% г/г) строители, специалисты по транспортной и складской логистике, а также проектированию.

Впервые за последние несколько лет зарплатный рейтинг не возглавили специалисты по разработке ПО – осенью они уступили место менеджерам по стратегическому планированию и оптимизации бизнес-процессов, медиана зарплаты которых достигла почти 150 тыс. рублей.