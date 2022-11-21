Новости

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2022, 18-20 ноября
Топ-менеджер Эн+ рассказала, почему на фестиваль в Приангарье пригласили именно театр Богомолова
«Я уже почти иркутянин» – российский прозаик Евгений Водолазкин
Константин Боломолов: Иркутск – театральный город с замечательной культурой
Все материалы сюжета

ВТБ Лизинг передал технику для перевозки грузов на Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области

ВТБ Лизинг профинансировал приобретение четырех автоцистерн АЦн-15 на шасси КамАЗ для грузоперевозчика в Иркутске. Техника стоимостью 39 млн руб. передана на условиях финансового лизинга сроком на два года с авансом 15%. В рамках лизинговой сделки грузоперевозчик получил субсидию в размере 500 000 рублей на каждую машину по программе льготного лизинга Минпромторга РФ. Поставщиком цистерн выступил АСТ «СЛОН», официальный дилер грузовых автомобилей и спецтехники на шасси КамАЗ.

Машины будут использоваться для доставки технической воды на Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области.

Автоцистерна АЦн-15 на шасси КамАЗ 43118 с колесной формулой 6х6 оснащена двигателем Cummins ISL мощностью 340 л.с. Грузоподъемность шасси составляет 13 тонн. Вместимость цистерны не менее 15 м3.

Техника передана подразделением ВТБ Лизинг в Иркутске. Компания работает в регионе с 2013 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
Белоусов назвал Россию островком стабильности
Продажи цемента падают вслед за спросом на жилье
Россия и Китай объявили о переходе на оплату поставок нефти в нацвалютах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании