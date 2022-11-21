ВТБ Лизинг передал технику для перевозки грузов на Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области

ВТБ Лизинг профинансировал приобретение четырех автоцистерн АЦн-15 на шасси КамАЗ для грузоперевозчика в Иркутске. Техника стоимостью 39 млн руб. передана на условиях финансового лизинга сроком на два года с авансом 15%. В рамках лизинговой сделки грузоперевозчик получил субсидию в размере 500 000 рублей на каждую машину по программе льготного лизинга Минпромторга РФ. Поставщиком цистерн выступил АСТ «СЛОН», официальный дилер грузовых автомобилей и спецтехники на шасси КамАЗ.

Машины будут использоваться для доставки технической воды на Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области.

Автоцистерна АЦн-15 на шасси КамАЗ 43118 с колесной формулой 6х6 оснащена двигателем Cummins ISL мощностью 340 л.с. Грузоподъемность шасси составляет 13 тонн. Вместимость цистерны не менее 15 м3.

Техника передана подразделением ВТБ Лизинг в Иркутске. Компания работает в регионе с 2013 года.