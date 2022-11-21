Новости

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2022, 18-20 ноября
Топ-менеджер Эн+ рассказала, почему на фестиваль в Приангарье пригласили именно театр Богомолова
«Я уже почти иркутянин» – российский прозаик Евгений Водолазкин
Константин Боломолов: Иркутск – театральный город с замечательной культурой
Все материалы сюжета

Спрос на дарение квартир вырос в России

Читайте также:

Губернатор Приангарья посетил мобилизованных в Ростовской области
17 ноября 2022
Семь предприятий Приангарья предоставят мощности для производства обмундирования
15 ноября 2022

Также россияне стали чаще оформлять доверенности на жилье.

«В последние месяцы, помимо спроса на доверенности, зафиксирован повышенный интерес граждан и к договорам дарения. Также более востребованной становится безвозмездная передача доли в жилом помещении, купленном с использованием материнского капитала», – рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

Эксперты поясняют, что на фоне мобилизации доли в жилье, приобретенном на маткапитал, чаще всего дарили сыновья. Те, кто по тем или иным причинам не успевали заключить полноценный договор, шли к нотариусу за оформлением соответствующей доверенности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня":
Все материалы сюжета (213)


Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
Белоусов назвал Россию островком стабильности
Продажи цемента падают вслед за спросом на жилье
Россия и Китай объявили о переходе на оплату поставок нефти в нацвалютах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании