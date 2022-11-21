Спрос на дарение квартир вырос в России

Также россияне стали чаще оформлять доверенности на жилье.

«В последние месяцы, помимо спроса на доверенности, зафиксирован повышенный интерес граждан и к договорам дарения. Также более востребованной становится безвозмездная передача доли в жилом помещении, купленном с использованием материнского капитала», – рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

Эксперты поясняют, что на фоне мобилизации доли в жилье, приобретенном на маткапитал, чаще всего дарили сыновья. Те, кто по тем или иным причинам не успевали заключить полноценный договор, шли к нотариусу за оформлением соответствующей доверенности.