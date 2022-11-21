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АТБ упрощает открытие счетов нерезидентам

Азиатско-Тихоокеанский банк упрощает процедуру открытия счетов клиентам, которые являются юридическими лицами-нерезидентами, значительно сократив перечень обязательных документов.

Теперь юридическим лицам – нерезидентам Российской Федерации не требуется предоставлять рекомендательные письма – справки, справки об уплате налогов и других платежей из налоговых органов по коду КНД, выписки по расчетному счету в обслуживающем банке, а также договор аренды, который бы подтверждал местонахождение филиала или представительства.

Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам для открытия и ведения счета теперь достаточно предоставить лишь один документ, удостоверяющий личность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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