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Первый зерносушильный комплекс открыли в Бурятии

Его запустили в Тарбагатайском районе республики. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.

Открытие современного зерносушильного комплекса прошло 19 ноября вблизи села Куйтун Тарбагатайского района. Он рассчитан на хранение 4000 тонн зерна, зернобобовых и масленичных культур.

Строительство комплекса по переработке, сушке и хранению зерна – это инвестиционный проект, реализуемый ООО «Куйтунское» при поддержке государства. Предприятие занимается выпуском зерна и семян, а также разведением племенного скота и производством мяса.

Это единственный такой комплекс в Республике Бурятия. Первый этап рассчитан на 2 тыс. тонн, всего проектная мощность – 4 тыс. тонн.

Зампред Правительства – министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев добавил, что комплекс, хотя и рассчитан на хранение зерна объемом 4000 тонн, перерабатывать здесь можно вдвое-трое больше объема хранения зерна. Также комплексом могут воспользоваться и другие близлежащие хозяйства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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