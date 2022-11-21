Цены на вторичку в Москве и Санкт-Петербурге снизились

В Москве и Санкт-Петербурге стоимость квартир на вторичном рынке упала на 2,7 и 2,3% соответственно. К такому выводу пришли аналитики Домклик, изучив состояние рынка недвижимости в октябре 2022 года. Аналитики отмечают, что цены на готовое жильё снизились не везде. Так, в Свердловской области и Республике Башкортостан они выросли — на 10,3 и на 2,8%. А в целом по России, средняя стоимость квадратного метра выросла на 0,8%.

Где цены на вторичку выросли, а где — упали

Для топ-10 регионов по количеству выдач жилищных кредитов была определена медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам в Сбере. Стоимость квадратного метра определялась как отношение стоимости объекта недвижимости к его площади.

Вторичный рынок жилья. Медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам (обозначена голубым столбцом) и соответствующим объявлениям на момент начала сделки (обозначена зелёным). Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости в сентябре 2022 приведено у основания столбцов.

По данным Домклик о заключённых ипотечных сделках на вторичном рынке, средняя стоимость квадратного метра в России выросла на 0,8%. В сентябре она составляла 76 761 рубль, в октябре — 77 397 рублей. Для сравнения: в октябре 2021 года — 67 766 рублей.

Однако в различных регионах цены вели себя по-разному. Например, в Свердловской области и Республике Башкортостан квадратный метр подорожал на 10,3 и 2,8% соответственно. А в Республике Татарстан и Краснодарском крае, напротив, подешевел на 6,3 и 4%.

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Стоимость квартир на вторичке в Москве и Санкт-Петербурге снизилась

В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается снижение средней стоимости квадратного метра на 2,7 и 2,3% соответственно.

Мария Ромчанова, руководитель Аналитического центра Домклик:

«На московском рынке вторичной недвижимости впервые за последние четыре месяца стоимость квадратного метра снизилась. При этом аномального притока новых предложений, как весной, не наблюдается. Мы видим, что поведение продавцов изменилось. Если раньше они были склонны завышать стоимость объекта в объявлении, рассчитывая на увеличение спроса во втором полугодии, то сейчас чаще идут на уступки».

Для Москвы 2,7% — наиболее значительное изменение цены со второго квартала этого года. В последний раз стоимость квадратного метра опускалась в июне — на 11%. Причина — сокращение спроса из-за высоких ставок по ипотеке.