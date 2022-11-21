Примсоцбанк проводит акцию «Удачный год»

С 01 ноября 2022 по 31 января 2023 в Примсоцбанке действует акция «Удачный год» для новых клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых нет открытых расчетных счетов в банке на момент действия акции.



В рамках акции клиенты при открытии расчетного счета в рублях и подключении пакета РКО (рассчетно-кассовое обслуживание) могут получит следующие льготы:



• 50% скидки на пакет «Бизнес» – на 3 месяца с даты подключения. Абонентская плата составит 1500 рублей в месяц.

• 50% скидки на пакет «Максимум» – на 3 месяца с даты подключения. Абонентская плата составит 7500 рублей в месяц.

• Начисление процентов на остаток средств на расчетном счете – до 1,5% годовых при условии подключения пакета «Бизнес» или «Максимум (с клиентом подписывается доп.соглашение на начисление процентов).



Для корпоративных клиентов, которые открывают счёта в иностранной валюте, также действуют льготы на подключение пакетов РКО, а так же на период действия акции:



• открытие счетов в иностранной валюте – 1500 рублей (комиссия взимается при одновременном открытии одного либо нескольких счетов в иностранной валюте);

• постановка и принятие контракта на учет - бесплатно;

• покупка и продажа иностранной валюты за рубли РФ по курсу банка/биржевому курсу/курсу, согласованному с банком – 0,2% от суммы операции (min 350 рублей);

• начисление процентов на остаток средств на расчётном счете – до 1,5% годовых.



Подробную информацию об акции «Удачного года» и других предложениях можно получить на сайте банка, по телефону единой справочной службы 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.