Опыт воспитания детей помогает в работе каждому второму родителю в Иркутске

В топ-3 родительских навыков, больше всего востребованных в работе, — взаимопонимание, терпение и обучающие навыки. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие родители из Иркутска.

Каждый второй иркутянин считает, что его родительский опыт в той или иной степени помогает ему в работе: 28% в этом абсолютно уверены, еще 21% скорее уверены. Причем чаще всего о пользе опыта материнства и отцовства говорят те, чьим старшим детям еще не исполнилось 7 лет (в общей сложности 57%): видимо, они ярче помнят о том, какими они были до того, как появились на свет их дети.

Судя по комментариям, в работе больше всего применимы такие родительские сверхспособности как взаимопонимание и готовность к компромиссам, терпение, педагогический опыт, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, навыки руководства, стрессоустойчивость, коммуникабельность и опыт разработки маршрутов передвижения.

Применение родительскому опыту в трудовых обязанностях находят представители различных профессий, но чаще всего учителя, воспитатели и медработники: «Помимо того, что я отец, я ещё и педагог по образованию. И этот суммарный опыт мне помогает в работе, в управлении коллективом»; «Общение с маленькими пациентами».