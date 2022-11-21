Банан на скотче и монологи о главном — как прошел третий день фестиваля «Энергия» от Эн+

Как мировое искусство пришло от классических образцов к «Черному квадрату»? Может ли личный дневник стать популярной книгой? Кому из своих героев больше всего симпатизирует писатель и пиарщик Александр Цыпкин? И как сегодня в Иркутске продолжаются традиции меценатства, заложенные еще в 18 веке? Об этом и многом другом говорили участники третьего дня фестиваля культуры «Энергия», приуроченного к 20-летию российского холдинга Эн+.

«Современное искусство — это идея, вложенная в объект»

Секретами понимания современного искусства и работ старых мастеров с гостями фестиваля поделилась Анастасия Сосновская — дизайнер и автор блога «Артликбез». По ее словам, по мере того, как художники переходили от документирования реальности к ее изображению через призму собственного восприятия, творчество становилось все менее очевидным для зрителя. Такие работы ценны в первую очередь не исполнением, а заложенной в них идеей — как «Черный квадрат», который, по замыслу Малевича, является полной противоположностью природе и тому, что было сделано в искусстве до этого.

«Это не мастерство, это какая-то идея, вложенная в объект. Проблема этого искусства в том, что вы его никогда в жизни не поймете, если не поговорите с автором. Оно стало настолько индивидуальным, что уже никто, кроме художника, его понять не может. В этом есть элемент игры: мы можем смотреть на этот банан (показывает слайд с бананом, приклеенным скотчем к столу — прим. авт.) и рассуждать: а что вы в этом видите? А какая тут могла быть идея у автора? Есть современные авторы, которые так развлекаются: чего-нибудь выпускают, а потом смотрят, кто что придумал про их работу. Хорошо, если там была идея — но ее там может и не быть», — объяснила арт-блогер.

Гораздо проще в этом плане творчество старых мастеров — живопись средних веков и Ренессанса. Так, значительное число работ того периода основано на сюжетах Ветхого Завета, узнать которые можно по определенным «ключам». Например, горящий куст указывает на эпизод с неопалимой купиной. Величественный человек с рогами, иногда похожими на лучи, — это Моисей, а изображаемый рядом с ним мужчина в ярких одеждах — его старший брат Аарон.

Фигуры и символы могут выглядеть абсолютно по-разному, и с первого взгляда не всегда заметны, но научиться их видеть может практически любой — в том числе с помощью популярных лекций по искусствоведению. В Иркутске, признается Анастасия, они проходят нечасто. Тем ценнее встреча на фестивале «Энергия».

«Эн+ сделали очень достойный фестиваль, все на высоком уровне, как для гостей, так и для спикеров. Когда у нас еще такое было? Я очень довольна», — поделилась мнением дизайнер.

По мотивам бабушкиного дневника

Писательница Анна Матвеева на фестивале представила свою книгу «Каждые сто лет» — переплетение дневниковых записей двух женщин, чьи жизненные пути перекликаются, несмотря на то, что их разделяет целое столетие.

По словам Анны, в основу книги легли дневниковые записи ее бабушки Ксении Левшиной. Она начала вести дневник еще в детстве в конце 19-го века и продолжала работу до конца жизни. К сожалению, часть текстов была утеряна — и фрагменты, охватывающие период с 20-х по 40-е годы, Анна дописала сама.

«Это очень трудно. Потому что когда ты пишешь о времени, в котором не жил, всегда есть опасность взять фальшивую ноту. Хороший читатель — а у меня только хорошие, вдумчивые, — всегда чувствует, что ему соврали: не мог человек так сказать в то время. И мне приходилось начитывать тексты той эпохи, я сознательно читала мемуары, переписку, дневники, краеведческие книги именно того периода, тех городов, где происходило действие. В том числе и поэтому работа так затянулась — я писала книгу почти 10 лет», — рассказывает автор.

Героини книги, хоть и разделены десятками лет, но во многом идут параллельно. Такие точки соприкосновения есть и в жизненных путях Анны Матвеевой и ее бабушки.

«Прежде всего, это интересы. Я тоже люблю языки, как и она, с детства занимаюсь ими, учу, питаю слабость к французскому. Бабушка была прекрасной пианисткой — я не прекрасная, но музыкальную школу закончила, это тоже было мне всегда важно. Желание создать хорошую и крепкую семью было и у нее и у меня. Много общего на самом деле. Думаю, что она бы стала прекрасным писателем, просто ее жизнь так сложилась, что она не могла себе этого позволить. Мне кажется, что свои способности я унаследовала в том числе от нее», — поделилась Анна.

Приобрести книгу Анны Матвеевой можно было прямо на фестивале в точке продаж от магазина «Достоевский». Там же были представлены произведения Вадима Панова, Евгения Водолазкина, Яны Вагнер, Дениса Драгунского и других писателей — гостей «Энергии».

«Теперь не на кого свалить свою бесталанность»

Еще одним гостем фестиваля стал писатель и пиарщик Александр Цыпкин. Он прочитал несколько новелл из своей пьесы «Интуиция» — сборника монологов людей, которые только что умерли, очнулись на том свете и пытаются осмыслить этот факт. Герои думают о том, что бы они могли исправить в последний день своего земного существования.

У пьесы есть необычное интерактивное продолжение: зрители могут проголосовать на сайте автора за того героя, который, по их мнению, достоин и должен на один день вернуться к жизни. Такая возможность была и у иркутян — большинство выбрало 18-летнего студента-отличника Виталика, погибшего из-за глупых экспериментов с наркотиками.

По словам автора, пьеса призвана напомнить о скоротечности жизни и о том, что в ней действительно важно. «Неизвестно, есть там что-то или нет, но последний день будет точно. Я знаю, что кому-то из моих друзей это помогло принять решение об отношениях, а кого-то побудило дарить духи бабушке — и это тоже результат. В любом случае это напоминание всем нам быть внимательнее к себе и друг к другу — ведь в жизни нет такого зрительского голосования», — подвел итог выступлению Александр Цыпкин.

Сам автор на вопрос о том, за кого бы он проголосовал, признался, что его выбор отличается от раза к разу, но он очень сочувствует чиновнику Килькину, умершему во сне накануне юбилея вверенного ему района. Зрители за этого персонажа голосуют редко.

Рассуждая о составляющих успеха современных авторов, писатель отметил, что талант по-прежнему имеет наибольший вес. Пиар и развитый личный бренд ускоряют процесс, но не заменят собой способности и одаренность.

«Соцсети всем открыли доступ к миру, если ты выложишь текст в сеть, если он талантливый, то его все завирусят. Если не талантливый, то люди этого не сделают. Все очень просто. Не на кого свалить свою бесталанность. Раньше ты мог свалить на редактора, продюсера, издателя. Сейчас нет. Сегодня творческому человеку гораздо проще, никто не мешает. Сегодня есть интернет, выложил, если людям нравится, они сразу распространят», — сказал он.

«Краеведение — это азарт»

О тонкостях краеведения посетителям фестиваля рассказал журналист и писатель Станислав Гольдфарб. «Нет ни одного исторического произведения, которое бы предугадало или предсказало что-то очень важное, что между нами происходит или случится», — так он объяснил, почему сам еще в период учебы в университете увлекся именно краеведением, а не «большой историей».

«Для меня краеведение — это то, о чем говорил ученый Марк Азадовский. Он говорил о воинствующем краеведении. О том краеведении, которое позволяет тебе осязать то место, где ты живешь. Например — что на самом деле важно на вашем дачном участке? Тропинка, ведущая к дереву, здесь дедушка сидел, здесь бабушка сидела, здесь колодец, здесь лягушка квакает уже двадцать лет. Это то, что остается у человека в сердце, остается в памяти и то, что, безусловно, влияет на него. Краеведение — это азарт, это то, где ты никого не можешь обмануть и где тебя никто не обманет. Поэтому я всех убедительно призываю в часы досуга заниматься краеведением, изучать историю своей семьи, своего дачного участка, своего околотка — поверьте, это очень интересно», — рассказал Станислав Гольдфарб.

Одним из итогов его увлеченности стала книга «Иркутская рапсодия», выпущенная в 2021 году. В ней писатель попытался собрать малоизвестные факты об истории города на Ангаре. Один из них как раз касается выбора места для острога — почему строение возвели именно здесь, а не на берегу Байкала? Версии, по его словам, могут быть разными, но сам он придерживается мнения, что казаки решили принципиально не смешивать две равновеликие сущности — могучее озеро и будущий город.

Отвечая на вопрос слушателей о будущем Иркутска, журналист выразил уверенность, что благодаря плодотворному сотрудничеству областных и городских властей, уже в ближайшее время в городе будет реализован проект музея Глазковского некрополя. А при поддержке компании Эн+, основанной меценатом Олегом Дерипаской, будет завершена реконструкция Курбатовских бань и появится сквозная набережная Ангары. Писатель оценил и усилия по организации фестиваля «Энергия».

«Это великое дело, что частный предприниматель тратит деньги, чтобы привезти сюда, что называется, сливки театра, что приезжает московский книжный магазин. Это прекрасно, это здорово и правильно», — отметил Станислав Гольдфарб.

Фестиваль «Энергия» приурочен к 20-летию компании Эн+, основанной Олегом Дерипаской. Мероприятие проходило в Иркутске с 18 по 20 октября и стало крупнейшим культурным событием Сибири за последние годы. В общей сложности бесплатные кинопоказы и лекции деятелей культуры и искусства посетили более 5000 горожан. В рамках фестиваля в Иркутском драматическом театре состоялся показ пьесы Алексея Арбузова «Таня» в исполнении труппы Московского театра на Малой Бронной.