«Ведомости»: Володин предложил повысить зарплаты вице-спикерам и председателям комитетов Госдумы

ГД пересмотрит систему оплаты труда высокопоставленных депутатов, выяснили «Ведомости».

По словам трех источников издания, вопрос поднял спикер нижней палаты Вячеслав Володин. «Несправедливо, что единственный человек в Госдуме, который имеет зарплату, отличающуюся от других, – это он сам», – пересказывает один из источников «Ведомостей» его аргумент.

Сейчас зарплата спикеров обеих палат по статье 27 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы равна доходу премьер-министра, а значит, она на 40% выше средней министерской зарплаты.