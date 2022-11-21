«Ведомости»: Володин предложил повысить зарплаты вице-спикерам и председателям комитетов Госдумы

Фото из Телеграм-канала спикера нижней палаты Вячеслава Володина
ГД пересмотрит систему оплаты труда высокопоставленных депутатов, выяснили «Ведомости».
По словам трех источников издания, вопрос поднял спикер нижней палаты Вячеслав Володин. «Несправедливо, что единственный человек в Госдуме, который имеет зарплату, отличающуюся от других, – это он сам», – пересказывает один из источников «Ведомостей» его аргумент.
Сейчас зарплата спикеров обеих палат по статье 27 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы равна доходу премьер-министра, а значит, она на 40% выше средней министерской зарплаты.