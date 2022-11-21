Ушел из жизни доктор технических наук Геннадий Ружников

18 ноября умер известный иркутский ученый, специалист в области создания методов, моделей, информационных технологий решения крупномасштабных научно-прикладных задач, заведующий отделением информационных технологий и систем ИДСТУ СО РАН, доктор технических наук Ружников Геннадий Михайлович. Об этом сообщили в пресс-службе научно-организационного отдела учреждения.

Достижения Г. М. Ружникова в научной и научно-организационной деятельности отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, премией Правительства РФ в области науки и техники, премией в области науки и техники Государственной комиссии при Совете министров СССР по военно-промышленным вопросам, медалями Федерации космонавтики РФ за вклад в развитие космической техники, а также грамотами и благодарностями РАН, СО РАН, администрации Иркутска и правительства Иркутской области.

«Коллектив ИДСТУ СО РАН скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям Геннадия Михайловича. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах», – пишут в пресс-службе.

Соболезнования можно присылать по электронной почте: idstu@icc.ru

Прощание состоится 22 ноября с 13:00 до 14:00 в здании Института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН по адресу: ул. Лермонтова, 134.