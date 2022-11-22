Областной Фонд развития промышленности поддержит уникального производителя продукции для электроэнергетики

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области одобрил заявку «Прибайкальской производственной компании» на получение льготного финансирования. Заёмные средства в размере 17,7 млн рублей помогут модернизировать производство железобетонных сборных конических стоек для линий электропередачи.

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ООО «ППК» является единственным производителем конических стоек для ЛЭП на территории от Урала до Дальнего Востока, занимая порядка 35% российского рынка. Его продукцию закупают предприятия-поставщики электроэнергии, телекоммуникационные операторы, инжиниринговые проектно-монтажные компании, торгово-снабженческие организации.

– Правительство Иркутской области заинтересовано в том, чтобы предприятия региона продолжали развиваться и совершенствовать технологии производства. Модернизация, проведенная с помощью заемных средств ФРП, будет способствовать активному продвижению производимой в Иркутской области продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках, – отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области и глава Наблюдательного совета ФРП региона Руслан Ситников.

Роман Ситников. Фото А. Федорова

Заявка одобрена на условиях софинансирования. Стоимость земельных участков и производственного помещения, которые компания приобретает с помощью финансовых продуктов «Рафтлизинга», составляет 50,6 млн рублей. Заём по программе ФРП «Проекты развития региона» в сумме 17,7 млн рублей будет направлен на модернизацию производственной линии. Заемные средства выделяются на пять лет под 1% годовых в первые три года и под 3% – в последующие два.

– В период реализации проекта прогноз по налоговым отчислениям в бюджеты всех уровней составляет порядка 140 млн рублей. Таким образом, поддержка этого проекта принесёт пользу не только самому предприятию, но и региональному бюджету, а значит, всем жителям Приангарья, - сказала директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.