Каждому — по тарифу

Иркутские энергетики одержали очередную победу в суде — нелегальный майнер из поселка Баклаши заплатит почти 7 миллионов рублей, которые он задолжал, пользуясь льготным тарифом на электроэнергию вместо коммерческого. За последние три года «Иркутскэнергосбыт» выиграл уже 478 аналогичных дел, из них 200 — в этом году. Однако эксперты рынка полагают, что выявлять каждого «серого» майнера в ручном режиме слишком затратно и неэффективно, а решение проблемы должно быть комплексным. Вывести борьбу с нелегальными криптодобытчиками на новый уровень способен дифференцированный тариф — он подразумевает сохранение льгот для большей части населения и повышение платы для тех, кто расходует сотни тысяч киловатт-часов в месяц. О перспективах введения такого тарифа в Иркутской области — в нашем материале.

Ферма за чужой счет

Иркутская область с ее самыми низкими тарифами на электроэнергию стала мировой столицей майнинга в 2017 году на фоне роста популярности и курса криптовалют. Тогда электропотребление в процентном соотношении увеличилось незначительно, однако уже в 2020 году рост составил 34%. Год спустя потребление выросло еще на 22%, в том числе за счет китайских криптодобытчиков, разместивших оборудование в Сибири после того, как власти Поднебесной запретили майнинг на своей территории.

Обычно крупные криптофермы располагаются в сельской местности, где тариф ниже и составляет 91 копейку против 1,23 руб/кВт*ч в городе. При этом резко возросшее потребление регулярно приводит к перегрузкам сетей и аварийным отключениям, в результате которых без света остаются целые поселки. Кроме того, по данным МЧС, «серые» криптофермы существенно ухудшают пожарную статистику — с расцветом майнинга количество возгораний, связанных с электротехникой, в регионе увеличилось более чем на 60%.

Еще одно неочевидное последствие деятельности «серых» майнеров — дополнительная финансовая нагрузка на легальный бизнес. С 2011 года в области действует система перекрестного субсидирования: за льготный тариф для населения доплачивают остальные энергопотребители — бюджетные организации, малый и средний бизнес, промышленные предприятия. По данным президента ИРОР «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» Николая Мельника, если в 2020 году объем перекрестного субсидирования составлял 5,735 млрд рублей, то в 2021-м этой суммы не хватило, и сверхдоходы криптодобытчиков обернулись дополнительными убытками для компаний. Неутешительный прогноз делает и директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН академик Игорь Бычков. По его мнению, такая нагрузка на бизнес может привести к веерным банкротствам предприятий малого и среднего бизнеса.

Тарифы — всегда табу

О дифференцированном тарифе, как о способе решения проблемы, заговорили в 2021 году, когда масштаб проблемы стал очевиден не только энергетикам. Эксперты сошлись во мнении, что определение границы потребления, после которой тариф резко возрастает, лишит «серых» майнеров возможности оплачивать электроэнергию по тарифам для населения. А губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил письмо вице-премьеру Александру Новаку, в котором предложил с учетом сложившейся ситуации ввести регулирование энергопотребеления для майнинга и дифференциацию энерготарифов.

Однако отсутствие готовых методик расчета дифференцированных платежей и уверенной позиции чиновников оставляло пространство для спекуляций на чувствительной для людей теме исторической доступности тарифов. «Тема тарифов – всегда резонансная. У нас все политики готовы взяться за Байкальск, аэропорт, за что угодно, но тарифы – это всегда табу», — комментировал ситуацию уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин.

В то же время энергетики неоднократно подчеркивали, что объем потребления на низком тарифе должен быть установлен таким образом, чтобы 90–95% потребителей сохранили льготный статус. В качестве возможного порога назывался показатель 7500 кВт*часов в месяц — это в 20 раз больше, чем среднее потребление одного домохозяйства в области, и 99% местных потребителей никогда не достигают такого объема.

ФАС разрешает

С мертвой точки ситуация сдвинулась в августе 2022-го, когда ФАС объявила Иркутскую область и Хакасию пилотными регионами для внедрения дифференцированной системы оплаты электроэнергии в рамках новой методики ведомства. Проект направлен на борьбу с нелегальным майнингом, поэтому в первую очередь коснулся территорий, где эта проблема стоит острее всего. Предполагалось, что тариф будет установлен по принципу «чем больше потребляешь, тем дороже каждый киловатт-час». Однако местные власти отметили, что указания ФАС носят рекомендательный характер, а установить дифференцированные тарифы для населения возможно только после внесения изменений в постановление правительства РФ № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ».

И эти изменения были внесены в документ 14 ноября. Согласно уточнениям, теперь расчет предельного индекса может производиться исходя не только из объема установленной социальной нормы потребления, но и двух первых диапазонов объемов потребления. В эти диапазоны попадает подавляющее большинство объема бытового энергопотребления, то есть потребления электроэнергии населением для собственных нужд. Тариф на этом уровне по-прежнему остается льготным — самым низким по сравнению с ценами для других потребителей. При расчете индексов из этой категории могут быть законно исключены потребители с необоснованно крупным энергопотреблением — им придется платить за электричество по коммерческому тарифу.

По факту это означает, что дифференцированный тариф никак не скажется на размерах коммунальных платежей большинства граждан. Более ощутимым платеж станет для майнеров, которые потребляют десятки тысяч киловатт-часов, и, возможно, для владельцев очень крупной загородной недвижимости, готовых к тратам на ее содержание.

Дифтариф — полет нормальный

Федеральное законодательство с учетом внесенных изменений позволяет установить дифференцированный тариф в Иркутской области уже 1 декабря 2022 года. Однако точную дату предстоит определить региональным властям. При этом ничего принципильно нового здесь нет — дифференцированные тарифы, введенные еще по старой схеме ФАС, много лет действуют в нескольких регионах России.

Так, например, в Красноярском крае нормативы потребления были введены еще в 2005 году. По ним одиноко проживающий гражданин может без увеличения стоимости использовать до 110 кВт*ч в месяц, а в семьях норма на каждого человека составляет 75 кВт*ч. Один из самых высоких нормативов установлен в Орловской области — до 190 кВт*ч на домохозяйство с одним жильцом. По достижении этого предела тариф увеличивается с 3,09 руб. до 4,26 руб/кВт*ч. Нормативы и тарифы могут отличаться в зависимости от типа плита и отопления в доме, категории проживающих и от времени суток.

В период тестирования системы дифференцированных тарифов в этих и других регионах более 90 процентов жителей и домовладений уложились в минимальные квоты. Более того, в отдельных местах потребители даже отмечали, что благодаря внедрению льготной тарификации стали платить несколько меньше. При этом зачастую за норму выходили владельцы ветхого жилья и многодетные семьи, а также все те, кто отапливал свое жилище при помощи электричества. Эти проблемы были учтены при дальнейшей работе с системой и решены введением дополнительных снижающих коэффициентов. Этими инструментами могут пользоваться и власти Иркутской области — постановление ФАС позволяет им определять дополнительные категории граждан-льготников и расширять границы применения понижающих коэффициентов.

«Криптозима» отменяется

Обвал курса криптовалют в 2022 году не привел к так называемой «криптозиме» в Иркутской области. Темпы майнинга не снижаются — по оценке предпринимателя Юрия Дромашко, здесь по-прежнему добывается свыше 10% мирового биткоина. При этом число легальных майнеров, официально подключенных к сетям необходимой нагрузки и оплачивающих электроэнергию по коммерческому тарифу, значительно меньше, чем число их «серых» коллег. Это значит, что сети по-прежнему будут испытывать перегрузки, а неправильно смонтированное оборудование продолжит воспламенять проводку.

При этом у сторонников дифференцированного тарифа нет цели вынудить майнеров свернуть деятельность и лишить людей дохода. По некоторым оценкам, сумма убытков, понесенных «Иркутскэнергосбытом» из-за избыточного электропотребления в 2021 году составила 1,8 млрд рублей, а в 2022-м достигнет 2,7 млрд. Это деньги, которые могли бы быть инвестированы в развитие сетей для более стабильного снабжения жителей самых разных территорий, а также для развития инфраструктуры легального майнинга.

Что касается рентабельности криптодобычи, то она, по оценкам представителей отрасли, сохраняется при тарифе до 5–6 руб. за 1 кВт*ч. По данным компании BitRiver, при использовании современного оборудования порог рентабельности наступает только при тарифе 22 руб. Для фермы на подержанных машинах майнить становится невыгодно при тарифе 7,35 руб.

Юлия Плотникова