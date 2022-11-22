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«ВодоходЪ» модернизирует теплоходы к навигации 2023 года

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Одним из важных изменений для пассажиров будет существенное улучшение качества беспроводной связи на борту по технологии WiFi. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

На всех теплоходах увеличат число LTE-антенн и значительно расширят зону покрытия сигнала. В навигации-2023 на теплоходах класса ВодоходЪ интернет-связь по WiFi будет доступна не только в общественных зонах, но и в пассажирских каютах, что было ранее доступно только на судах класса Водоход.Премиум, Водоход.Лайт, Водоход.Люкс.

Также предусмотрена замена напольных покрытий, обновление мебели, улучшение дизайна и эргономики общественных пространств и ресторанов.

Все работы закончат к началу навигации 2023 года.

«ВодоходЪ» – крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. С 2004 года компания «ВодоходЪ» организует круизные путешествия, а также экспедиционные круизы в труднодоступные регионы: Енисею и Байкалу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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