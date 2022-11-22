Студенты, аспиранты и ординаторы вузов получат именные стипендии губернатора Иркутской области

Распоряжение об этом 21 ноября подписал глава региона Игорь Кобзев. Награды удостоено 70 человек. Это студенты и аспиранты всех иркутских вузов и аспиранты научных институтов Сибирского отделения Российской академии наук. Об этом рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Именные стипендии губернатора Иркутской области получат 70 человек. Каждый из них добился значительных успехов в учебе, с усердием постигая выбранную специальность. В списке – будущие юристы, специалисты гражданской авиации, аграрии, медики и многие другие. Сейчас эти ребята – гордость вуза и родителей, в будущем станут опорой нашего региона и страны! Дорогие ребята, поздравляю вас с заслуженной наградой и желаю успехов в учебе, любви к выбранной специальности и уверенности в своих решениях и поступках, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Именные стипендии губернатора Иркутской области ежегодно получают 50 студентов и 20 аспирантов и ординаторов. Размер стипендии составляет 50 тысяч рублей для студентов, 55 тысяч рублей – для аспирантов и ординаторов. Средства выплачивают единовременно.