Путин подписал закон о новом бюджетном правиле

Президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила на 2023–2024 годы для более высоких расходов бюджета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ фиксирует в Бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 гг. в абсолютном выражении на уровне 8 трлн руб. с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 г. Такой объем соответствует умеренно-консервативным оценкам внешних условий при стабильном курсе в диапазоне 65-75 руб. за доллар.

Это обеспечит стабильность бюджетных расходов вне зависимости от изменчивости конъюнктуры и минимизирует влияние волатильности нефтегазовых рентных доходов на экономику, говорится в пояснительной записке.

В 2023 и 2024 годах расходы будут выше, чем предполагает эта формула, а дефицит бюджета составит 2% (2023) и 1,4% (2024) ВВП. Поэтому на этот период законом разрешаются более высокие расходы за счет нефтегазовой ренты и допускаются траты из Фонда национального благосостояния — не более 2,9 трлн руб. в 2023 году и 1,6 трлн руб. в 2024 году.