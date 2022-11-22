Путин увеличил налогообложение нефтегазовых компаний

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль в 2023-2025 гг. Документ даст бюджету совокупно около 3 трлн руб. В частности, закон предусматривает увеличение до 34% налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа и повышение поступлений от НДПИ с нефтяников и угледобывающих компаний.

Закон предусматривает: