Путин увеличил налогообложение нефтегазовых компаний

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль в 2023-2025 гг. Документ даст бюджету совокупно около 3 трлн руб. В частности, закон предусматривает увеличение до 34% налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа и повышение поступлений от НДПИ с нефтяников и угледобывающих компаний.
Закон предусматривает:
- повышение налоговой нагрузки на нефтедобывающие организации.
- налог на прибыль экспортеров СПГ (в эту категорию включают компании, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии СПГ) повышается на 34% в 2023–2025 годах;
- корректировку с 1 января 2023 года налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ;
- изъятие у «Газпрома» в 2023–2025 годах суммарно 1,8 трлн руб. (по 50 млрд руб. ежемесячно);
- временное увеличение (с 1 января по 31 марта 2023 года) ставок НДПИ на 380 руб. за тонну на все марки угля, кроме бурого;
- сохранение учета ценовой скидки при определении демпфера на автомобильный бензин до конца 2025 года;