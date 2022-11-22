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Иркутский авиазавод поставил Минобороны РФ истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130

Иркутский авиационный завод изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130. Об этом рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»).

<p>Фото пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»)</p>

Фото пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»)

Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС РФ и авиации ВМФ России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.

Благодаря проведенной по заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров.

Двухместный учебно-боевой самолет Як-130 обеспечивает основную и повышенную подготовку летчиков современных и перспективных боевых самолетов, в том числе, сверхманевренных истребителей поколений «4++» и «5».


<p>Фото пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»)</p> <p>Фото пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»)</p> <p>Фото пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»)</p> <p>Фото пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»)</p> <p>Фото пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»)</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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