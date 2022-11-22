Новую подстанцию в Иркутском районе досрочно ввела в работу ИЭСК

Иркутская электросетевая компания завершила работу на подстанции «Поздняково» в Иркутском районе Иркутской области на 2,5 месяца раньше запланированного срока. Об этом рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

Новый центр питания позволит равномерно перераспределить электрическую нагрузку в близлежащих населенных пунктах и повысить надежность энергоснабжения. Потребителями подстанции станут более двух тысяч человек из населенных пунктов Хомутово, Позднякова, Тальки, Куды, Черемушки. Объем инвестиций в проект составил 250 миллионов рублей, строительные работы шли менее года.

При строительстве подстанции компания применяла передовые решения, в частности были использованы закрытые распределительные устройства. Это позволит увеличить срок службы оборудования и снизить процент его износа. Для запуска объекта в работу и подключения потребителей предварительно было также возведено около 11 километров новых воздушных линий.

В первую очередь подстанция «Поздняково» позволит разгрузить линии и подстанцию «Хомутово», от которой ранее обеспечивалось электроснабжение близлежащих территорий. Перевод нагрузки положительно отразится на электроснабжении около 10 тысяч потребителей.

Александр Щекин, директор филиала «Восточные электрические сети» ИЭСК:

– Хомутовское муниципальное образование с каждым годом увеличивается, что приводит в росту энергопотребления, который только в этом году составил уже 20%. Подстанция «Хомутово» работала на пределе возможностей. Чтобы не допустить перебоев в электроснабжении потребителей, мы построили новый центр питания. Подобные работы введутся в рамках программы строительства, реконструкции и модернизации энергообъектов региона. Особенно это актуально для тех районов, где наблюдаются рост потребления электроэнергии и перегрузка электросетевого комплекса.

Так, в этом году филиал «Восточные электрические сети» ввел в работу аналогичную «Поздняково» подстанцию «Светлячки» на Голоустненском тракте Иркутской области. На нее перевели около тысячи потребителей – это часть деревни Худякова, садоводства «Серебряный ключ», «Ясное» и «Ручейки». Ранее населенные пункты питались от подстанции «Пивовариха», однако её отдаленность не позволяла передавать необходимый объем мощности. С вводом нового центра питания электроснабжение потребителей значительно улучшится.