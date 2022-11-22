Россияне установили исторический рекорд на рынке жилья Турции

Эксперты портала о рынке недвижимости Турции Turk.Estate проанализировали динамику количества российских сделок в этой стране. По итогам октября россияне установили очередной рекорд.

По итогам октября 2022 года россияне приобрели в Турции 2023 объекта недвижимости. Это абсолютный рекорд по числу операций с недвижимостью в этой стране со стороны иностранных клиентов. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2021 года, когда покупатели из Ирана за месяц приобрели в Турции 1492 объекта.

В рамках помесячной динамики, в октябре 2022 года россияне приобрести в Турции на 69,14% больше, чем месяцем ранее. Так, в сентябре наши соотечественники купили в этой стране 1196 жилых объектов.

Также в октябре 2022 года количество российских сделок с недвижимостью в Турции выросло на 272,55% относительно октября 2021 года, когда наши соотечественники приобрести 543 лота и на 405,75% больше, чем в октябре 2020 года, когда россияне купили 400 объектов недвижимости.

По данным экспертов портала Turk.Estate, в целом за десять месяцев 2022 года, с января по октябрь включительно, россияне приобрести в Турции 11334 объекта недвижимости, что на 263,85% больше, чем в рамках аналогичного периода прошлого года. Так, за 10 месяцев 2021 года россияне купили в Турции 3115 объектов недвижимости.