АТБ поддержал региональный этап Международной студенческой олимпиады по программированию

20 ноября Азиатско-Тихоокеанский банк выступил партнером регионального этапа Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). Соревнования прошли на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

ICPC - это чемпионат по программированию для студентов университетов по всему миру. Соревнования состоят из нескольких региональных этапов и мирового первенства, где сотни команд в течение определённого времени решают задачи по программированию. Победителем признается команда, верно решившая наибольшее количество задач.

Азиатско-Тихоокеанский банк поддерживает талантливых молодых программистов в их стремлении к профессиональному развитию. Банк создал Центр обучения АТБ PLUG-IN, который позволяет молодым специалистам получать продвинутые навыки в сфере IT и трудоустроиться в АТБ. Центр открылся во Владивостоке на базе ДВФУ в июне 2022 года. По итогам первого потока обучения 17 человек успешно защитили свои проекты и получили работу в различных IT-командах в Азиатско-Тихоокеанском банке.

«Такие соревнования позволяют одаренным студентам продемонстрировать свои способности и получить опыт командной работы. В ходе решения практических задач участники видят свои сильные и слабые стороны, а также то, какие навыки им стоит улучшить. АТБ совместно с ДВФУ запустили АТБ PLUG-IN в том числе с целью помочь начинающим программистам развить необходимые для работы навыки и начать строить карьеру в одном из крупнейших банков Дальнего Востока и Сибири», — отметил IT-директор, заместитель Председателя Правления АТБ Руслан Хисматуллин.

Дальневосточный федеральный университет является центром IT-образования на Дальнем Востоке России. ДВФУ наращивает партнерское взаимодействие с ведущими технологическими и IT-компаниям страны, благодаря чему студенты еще в процессе обучения имеют возможность стажироваться в них и работать над реальными проектами в области «больших данных», искусственного интеллекта, информационной безопасности, виртуальной и дополненной реальности.