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Азиатско-Тихоокеанский стал самым выгодным банком для долгосрочных вкладов по версии Brobank.ru

По итогам октября Азиатско-Тихоокеанский банк стал лидером рейтинга вкладов со сроком более года, опубликованного сервисом Бробанк.ру. Доходность вклада в АТБ составила 11,0% годовых.

АТБ также вошёл в ТОП-5 рейтинга вкладов для физических лиц в 2022 году со средней максимальной ставкой 9,44%. 

Рейтинги опираются на средний уровень максимальных ставок, представленных в отчетности по форме 0409119 за анализируемый период.

Напомним, что АТБ предлагает своим клиентам широкую линейку выгодных вкладных продуктов в российских рублях и китайских юанях. По каждому депозитному продукту предусмотрены свои индивидуальные условия, которые помогут клиенту не только сохранить, но и приумножить денежные средства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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