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Клиенты Альфа-Банка могут посмотреть чеки из магазинов прямо в мобильном приложении

Альфа-Банк добавил чеки за покупки в мобильное приложение – теперь посмотреть чек из магазина можно прямо в смартфоне.

Банк заботится об экологии и минимизирует количество бумаги — например, отказался от бумаги в офисах и большинство процессов перевел в онлайн. Благодаря инициативе «Безбумажный банк» банк экономит более 200 тонн бумаги в год, а к безбумажному документообороту подключено 100% корпоративных клиентов.

Чеки печатают на термобумаге, которую нельзя переработать, а токсичные чернила вредят природе, поэтому банк рекомендует отказаться от бумажных чеков.

Чтобы посмотреть свой чек в приложении, нужно открыть «Профиль» — «Настройки» — «Списки покупок» — «Чеки за покупки» в приложении банка на Android и нажать «Включить». В приложении можно уже увидеть чеки из Ашана, Ленты, ВкусВилла, других магазинов, кафе и заправок — новые добавляются каждый день. В декабре чеки появятся и в Альфа-Онлайн.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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