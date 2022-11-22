Прямые переводы в Армению: Банк «Приморье» расширил географию операций в национальных валютах

С 21 ноября в банке «Приморье» стали возможны операции по счетам в армянских драмах.

Установлена следующая комиссия за перевод средств в армянских драмах по указанным реквизитам:

• в адрес клиентов ОАО «Юнибанк» - 2000 AMD

• в адрес клиентов других Банков – 5000 AMD



Сегодня Банк Приморье осуществляет валютные операции в 10 иностранных валютах: японская йена, китайский юань, корейская вона, тайский батт, американский доллар, гонконгский доллар, австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар.



С 21 ноября этот список валют дополнил армянский драм. Открытие счета в валюте значительно упростит расчеты с иностранными партнерами на рынке Армении, поможет сэкономить на комиссии при перечислении денежных средств на счет родственников или друзей.



Актуальные курсы валют можно посмотреть на сайте Банка «Приморье».

Открыть счет в иностранной валюте – в офисах Банка.

Осуществлять переводы после открытия счета – в офисах Банка или в мобильном приложении.