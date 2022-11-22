Солид Банк предложил вклад «Новогодний процент» под 8,5%

21 ноября 2022 года, в преддверии одного из самых популярных и долгожданных праздников в году, АО «Солид Банк» запустил супер-вклад с повышенным процентом и пополнением

Вклад «Новогодний процент» Солид Банка - это вклад без скрытых условий и дополнительных услуг с повышенной ставкой до 8,5% годовых и возможностью в течение 30 дней пополнять вклад на неограниченную сумму, тем самым повышая доходность вклада!

«Новый год уже совсем скоро – пора подарков и приятных сюрпризов, волшебства и загадывания желаний! Солид Банк, конечно, не остается в стороне – и спешит порадовать россиян предпраздничным вкладом с повышенным процентом и возможностью пополнения, – комментирует начальник Управления развития розничного бизнеса АО «Солид Банк» Антон Оленев. – «Новогодний процент» - годовой вклад, что также одно из преимуществ. При этом мы добавили возможность пополнения вклада в течение первого месяца, что позволит увеличить доходность».

В Солид Банке также отмечают, что новый вклад больше ориентирован на клиентов, которые нацелены копить, готовы к открытию годового вклада. Для клиентов же, которые сомневаются, что могут разместить средства на такой срок, в АО «Солид Банк» есть выбор более коротких вкладов с не менее привлекательными условиями.

Получить полную консультацию и открыть вклад можно во всех офисах АО «Солид Банк».

Условия вклада «Новогодний процент»:

Сумма: от 100 000 до 5 000 000 руб.

Ставка: 1-181 день – 8,5 % годовых, 182-367 день – 7,5% годовых

Срок вклада: 367 дней,

Начисление и выплата процентов: ежемесячно,

Пополнение вклада: первые 30 дней,

Расходные операции по вкладу: нет,

Пролонгация: нет.

Тел.: 8 800 775 56 06 (звонок по России бесплатный).

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